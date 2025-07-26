В ближайшие дни в Украине будет царить сильная жара, столбики термометров не будут опускаться ниже +30, а местами будут достигать и +40 градусов. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозу в следующие несколько дней температура воздуха на юге составит +34...+39, местами до +40 градусов, на востоке и в центральной части +30...+35 градусов, в Винницкой области +28...+30.
На севере будет немного прохладнее, +27...+32 градуса, а на западе +24...+29 градусов.
Синоптик также прогнозирует в воскресенье кратковременные грозовые дожди в западных областях, в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях, а на остальной территории будет сухо.
В то же время она прогнозирует, что в конце следующей недели украинцев ждет долгожданное похолодание.
"30-го июля жара ослабнет, кроме Левобережья Украины, где удержится сильная жара, 31-го июля ощутимо посвежеет и уйдет сильная жара с юга и востока", - отмечает она.
Погода в Украине - новости
Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что на выходных, 26 и 27 июля, в Украине ожидается аномально жаркая погода. В то же время, по его данным, в западных и северных областях атмосферные фронты вызовут грозовые дожди, местами будет наблюдаться град и шквалистое усиление ветра.
А по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет жарче, чем обычно. По данным синоптиков, средняя за месяц температура будет +20°...+26° - на 1,5-2° выше нормы.