Только в конце следующей недели украинцев ждет постепенное снижение температуры.

В ближайшие дни в Украине будет царить сильная жара, столбики термометров не будут опускаться ниже +30, а местами будут достигать и +40 градусов. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу в следующие несколько дней температура воздуха на юге составит +34...+39, местами до +40 градусов, на востоке и в центральной части +30...+35 градусов, в Винницкой области +28...+30.

На севере будет немного прохладнее, +27...+32 градуса, а на западе +24...+29 градусов.

Видео дня

Синоптик также прогнозирует в воскресенье кратковременные грозовые дожди в западных областях, в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях, а на остальной территории будет сухо.

В то же время она прогнозирует, что в конце следующей недели украинцев ждет долгожданное похолодание.

"30-го июля жара ослабнет, кроме Левобережья Украины, где удержится сильная жара, 31-го июля ощутимо посвежеет и уйдет сильная жара с юга и востока", - отмечает она.

Погода в Украине - новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что на выходных, 26 и 27 июля, в Украине ожидается аномально жаркая погода. В то же время, по его данным, в западных и северных областях атмосферные фронты вызовут грозовые дожди, местами будет наблюдаться град и шквалистое усиление ветра.

А по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет жарче, чем обычно. По данным синоптиков, средняя за месяц температура будет +20°...+26° - на 1,5-2° выше нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: