США обвинили Китай в содействии агрессии РФ против Украины.

Во время заседания ООН в пятницу США заявили Китаю, что он должен "прекратить подпитывать агрессию России" в Украине. В то же время КНР обвинила Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию. Об этом пишет Reuters.

И.о. посла США в ООН Дороти Ши призвала все страны, в частности Китай, прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые, как она считает, способствуют развитию военной промышленности РФ и позволяют стране обстреливать Украину дронами и ракетами.

"Заявления Пекина о введении жесткого контроля за экспортом товаров двойного назначения рассыпаются на фоне ежедневного выявления китайских компонентов в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", - отметила Ши во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросам Украины, в состав которого входят 15 членов.

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В то же время заместитель посла Китая в ООН Гэн Шуан заявил, что его страна не начинала войну в Украине, не является стороной конфликта, никогда не поставляла летальное оружие и всегда "строго контролировала материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников".

"Мы призываем США прекратить перекладывать вину за украинский вопрос или создавать конфронтацию, а вместо этого играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам", - добавил Шуан.

В свою очередь Ши ответила:

"Если Китай искренне хочет мира, он должен прекратить подпитывать агрессию России".

Сотрудничество между Китаем и Россией - что известно

Ранее Reuters сообщал, что Китай тайно поставляет России двигатели для БПЛА под маркировкой холодильного оборудования, чтобы избежать западных санкций в случае обнаружения. Однако министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что не знает об экспорте деталей для Garpiya и контролирует продажу товаров двойного назначения за границу.

В то же время в украинской разведке отметили:

"Дроны дальнего радиуса действия используются для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, причем Россия использует около 500 таких дронов в месяц".

Также The Telegraph писал, что Китай передает РФ передовые дроновые технологии. Известно, что ЕС уже ввел санкции против ряда китайских компаний за поставки компонентов для оружия, однако сотрудничество между странами не остановилось.

По словам журналистов, Пекин занял четкую позицию, а именно - поддержка Путина в войне - это инструмент для сдерживания США, и жертвами этой геостратегии стала Европа.

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