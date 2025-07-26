Этот день будет напряженным для некоторых знаков.

В конце недели карты советуют быть более активными и принимать быстро решения. Также стоит больше верить в собственные силы и не забывать верить в лучшее будущее.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Тяжелый период в вашей жизни совсем скоро завершится. Поэтому стоит наконец выдохнуть и снять стресс. В этот день вас также ждет приятная новость от родных или друзей.

Телец

Тельцам не стоит горячиться в воскресенье. Попробуйте посмотреть на проблемную ситуацию под другим углом прежде, чем делать выводы. Карты советуют держать эмоции под контролем.

Близнецы

Проведите день максимально спокойно, чтобы восстановить силы. В последнее время вы много работали, и теперь организуйте себе полный релакс. По возможности отложите телефон и все дела перенесите на следующую неделю.

Рак

Ракам лучше избегать ссор с любимым человеком. Есть вероятность, что вы можете пожалеть за слова, которые скажете на эмоциях. Искренний разговор сможет расставить все на свои места.

Лев

Ваши силы и уверенность помогут преодолеть любые трудности. Однако не волнуйтесь, если день начнется с изменения планов. У вас есть надежная поддержка в виде родных, к которым можно обратиться.

Дева

Девам нужно снизить собственную активность и дать возможность другим проявить инициативу. Научитесь доверять окружающим, ведь без вашего контроля они также смогут сделать все, что от них зависит.

Весы

Сейчас вам следует проявить осторожность в общении с незнакомцами. Возможно, они будут говорить вам ложную информацию о ваших друзьях. Карты советуют тщательно анализировать услышанное.

Скорпион

Скорпионам стоит провести этот день с родными людьми. Теплые разговоры и вкусная домашняя еда - это то, по чему вы очень скучали. Поэтому уже утром спланируйте встречу и наслаждайтесь временем вместе.

Стрелец

Ваше настроение будет на высшем уровне в воскресенье. Возможно, вы сможете осуществить собственную мечту или получить признание за свою работу. Однако не останавливайтесь на достигнутом, а сразу ставьте перед собой новую цель.

Козерог

Козерогов ждут интересные развлечения. Ваши друзья или семья подготовит сюрприз, который принесет вам радость и счастье. Позвольте себе расслабиться и кайфовать от жизни.

Водолей

Вы сможете найти нестандартные решения для некоторых дел. Ваша креативность поможет в этом. Однако главное - не обращайте внимание на критику других.

Рыбы

Рыбы могут стать участниками важных событий. Обстоятельства потребуют вашей активности и быстрых реакций. Вы справитесь со всеми вызовами, поэтому не волнуйтесь.

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