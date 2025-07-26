Когда речь идет о дальнобойном оружии, на стороне России, к сожалению, играет сама география.

Украинские дальнобойные дроны причиняют меньше разрушений при попадании, чем их российские аналоги. Это проблема, которая не имеет простого решения из-за того, что она обусловлена географическими факторами российско-украинской войны. Об этом пишет бывший офицер ВСУ, основатель аналитической группы Frontelligence Insight, который действует под псевдонимом Tatarigami.

Он отмечает, что при создании дальнобойного оружия инженеры всегда вынуждены искать баланс между дальностью полета и полезной нагрузкой.

"Дроны, которые летают далеко, вынуждены выделять большую часть своего веса и пространства под топливо/батареи, что оставляет меньше места для взрывчатки. Большая дальность полета также создает аэродинамические проблемы - чтобы нести больше топлива, дроны должны быть больше, что делает их тяжелее, медленнее и легче для перехвата", - объясняет он.

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Здесь Россия находится в изначально лучшей ситуации, чем Украина. Украинские промышленные центры, такие как Харьков или Киев, находятся очень близко, или относительно близко к границе. Поэтому для их поражения российским беспилотникам не надо брать на борт много топлива, а взамен их можно снарядить большим количеством взрывчатки.

В свою очередь украинские инженеры вынуждены жертвовать мощностью боеголовки и заливать больше топлива в свои дальнобойные дроны, чтобы дотянуться до российских заводов, расположенных за многие сотни километров от границы.

"Передовые материалы и технологии могли бы помочь смягчить эти ограничения, но такие решения часто значительно увеличивают расходы и уменьшают масштабируемость, что является критически важными факторами в войне на истощение. И даже высококлассные дроны остаются уязвимыми к простым и дешевым средствам противовоздушной обороны", - объясняет Tatarigami.

По мнению аналитика, в той специфической ситуации, когда Украина вынуждена бить на многие сотни километров вглубь вражеской территории, для достижения достаточного разрушительного эффекта нужны баллистические или крылатые ракеты средней дальности. Но разработка и производство таких систем гораздо сложнее и дороже, чем сборка беспилотников.

Он отметил, что, например, Ирану в условиях мирного времени понадобилось более 10 лет, чтобы создать собственный аналог реактивной артиллерийской системы "Град". Поэтому для Украины создание собственного производства ракет в условиях военного времени, когда Россия может нанести удар по любому объекту по всей стране, является серьезным промышленным и логистическим ограничением.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, большое летнее наступление России приносит весьма ограниченные результаты, несмотря на большой объем задействованных ресурсов. Одна из причин этого - неспособность российской армии быстро и с малыми потерями преодолевать водные преграды, такие как река Оскол возле Купянска.

Также мы рассказывали, почему Украина не может разрушить завод по производству "Шахедов" в Татарстане, хотя россияне не скрывают его местоположение.

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