Владельцы таких автомобилей могут быть разочарованными из-за такой неисправности.

Опытный автомеханик Дэйв Гаррисон заявил, что все автомобили, выпущенные после 2017 года, могут не подлежать ремонту, если повредится один из важных компонентов бензиновых и дизельных двигателей. По его словам, проблема связана с "мокрыми ремнями", которые устанавливаются на всех авто, выпущенных после 2017 года. Об этом пишет Express.

"Мокрые ремни" смазываются маслом двигателя, в отличие от традиционных "ремней ГРМ", которые были открыты для воздуха. В то же время новая система предназначена для уменьшения трения, однако на самом деле эта деталь более подвержена износу.

По словам экспертов, поврежденные "мокрые ремни" могут сделать модели "практически бесполезными", из-за чего владельцы некоторых самых новых подержанных автомобилей на рынке могут быть разочарованы.

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"Следующий большой скандал - мокрые ремни. После 2017 года они заменили ремни ГРМ на мокрые ремни во многих моделях, якобы они более эффективны. Но мокрый ремень является большой проблемой, поскольку он имеет только 10-летний интервал, а затем ломается. Он изнашивается и может привести к выходу из строя тормозов. Но если он ломается через девять лет, они не хотят об этом знать. А когда он ломается, его очень трудно починить. На это требуется вдвое больше времени, чем на ремонт обычного ремня, и замена стоит дороже. Это то, что заставляет вас закатить глаза, когда вы это видите - о Боже, у него мокрый ремень. Говорят, что это лучше, но в итоге ремонт обходится вдвое дороже, или его невозможно починить, и это делает цену автомобиля практически низкой", - объяснил Харрисон.

В то же время руководитель отдела электронной коммерции в My Motor World Марк Барклай подчеркнул, что проблемы с этой деталью могут стать "убийцей двигателя", поэтому призвал водителей постоянно обслуживать свои автомобили, чтобы избежать таких проблем.

"Без регулярных проверок и надлежащего обслуживания мокрые ремни ГРМ могут стать убийцами двигателя. Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, владельцы автомобилей с ремнями этого типа должны строго придерживаться графика технического обслуживания. Возможно, проверять и заменять ремень ГРМ и менять масло может быть скучно и дорого, но это всё равно дешевле, чем новый двигатель - или даже новый автомобиль", - подчеркнул он.

Другие советы автоэкспертов

Ранее известный автомеханик Скотти Килмер призвал водителей прекратить покупать один автомобиль. По его словам, речь идет об авто с полным приводом, работающих на бензине, дизельном топливе или электроэнергии.

В то же время ранее эксперт назвал комфортный и надежный хэтчбек. Он выделил Volkswagen Golf R32, который может выдержать испытание временем и быть ценным даже спустя годы.

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