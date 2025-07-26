Из 235 средств воздушного нападения россиян сбито 200.

За вечер 25 июля и ночь 26 июля россияне атаковали 235-ю средствами воздушного нападения. 200 из них были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что российские войска, начиная с 20 часов пятницы, запустили по территории Украины из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска РФ и Гвардейского, что в оккупированном Крыму, 208 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Также оккупанты атаковали Украину 12 баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", 8 крылатыми ракетами "Искандер-К" и 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила/подавила РЭБ 200 средств воздушного нападения противника, а именно 183 ударные БпЛА и 17 ракет различных типов.

Основным направлением удара врага была Днепропетровщина. Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение обломков на 8 локациях, говорят в Воздушных силах.

Ракетно-дронный удар по Украине 26 июля

Как сообщал ранее УНИАН, россияне три часа били по Харькову управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. Пострадали пять человек, среди которых - трое спасателей. Они получили ранения уже после первого прилета - во время повторного удара.

В Днепре вражеским ударом уничтожен торговый центр "Эпицентр". В городе изуродована многоэтажка, повреждены промышленные предприятия. Погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Была атака и по Каменскому на Днепропетровщине: в городе произошел пожар, рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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