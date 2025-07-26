Телеведущий также рассказал некоторые подробности трагедии.

Известный украинский телеведущий Константин Грубич вышел на связь после ранения сына на фронте.

Мужчина отметил, что 28-летний Ярослав после потери правой руки проходит лечение. Сейчас военнослужащий учится жить по-новому и, по словам Константина, мужественно переживает сложный период.

"Мало кому из родителей приходилось видеть сына, у которого вместо красивой богатырской правой руки кровь просачивается через перевязки. Я не хочу сожалений. Я скорее пытаюсь разобраться в своих ощущениях, потому что последние дни с понедельника на себя оставались только рыдания, которые не надо видеть никому. Мы не собирались обнародовать трагедию. По крайней мере я. Это его, Ярослава, история. И он принял решение пунктирно обрисовать ситуацию в своих соцсетях. Без деталей. Но с красноречивым фото. Потом он сам удивлялся, что все же выложил пост, потому что настроение у него переменчивое. Соответственно состоянию. А я сделал перепост. Не для хайпа, а для фиксации момента, которому на самом деле уже не один день. Вчерашний вечер "пылал" в информпространстве новостью о "герое". Мне некогда было углубляться в резонанс, потому что на самом деле у сына немало работы. Он учится жить по-новому. Главное, он этого хочет. Через боль, которую я, трус, даже представить себе не могу. Но все равно волны любви от растроганных людей мы почувствовали сразу", - отметил Грубич в своем Facebook.

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Константин добавил, что его сын не считает себя героем и хочет скорее выздороветь, чтобы быть эффективным для своего подразделения.

"Я же за честность, понимаете? Ярик не успел уничтожить БТР, убить сотню врагов, еще что-то такое эпическое осуществить. Поэтому у него возникают определенные колебания совестливые, хотя боли и без них хватает до краев. Я ищу секрет неожиданной славы в другом. Этот парень удивительно стойко воспринял удар судьбы (на самом деле не судьбы, а вполне подлого убийственного вражеского оружия). Он ни разу не плакал, не жаловался, не ныл о своем несчастье. Он поддерживает других побратимов, которые выжили. И невыразимо страдает по погибшим. Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из побратимов. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался", - отметил телеведущий.

Напомним, Ярослав Грубич мобилизовался в июне 2025 года. До этого он работал оператором и режиссером.

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