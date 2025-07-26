Телеведущая также подчеркнула, что не считает себя эмигранткой.

Украинская телеведущая Лидия Таран, которая в начале полномасштабной войны уехала во Францию вместе с дочерью-подростком Василисой, рассказала о жизни за границей и кем там работает.

47-летняя телезвезда призналась, что продолжает заниматься журналистским делом, а именно работает как корреспондентка государственного информационного агентства. Также Лидия иногда появляется в эфирах в программах украинских коллег.

"Я не в эмиграции. Работаю во Франции как собственный корреспондент государственного агентства "Укринформ". Фактически нахожусь в длительной командировке - так и указано в моем контракте. Время от времени включаюсь на свой родной канал, когда приглашают - и в эфиры "Сніданку з 1+1", и в рамках телемарафона", - рассказала ведущая в комментарии для OBOZ.UA.

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Она также добавила, что в ближайшее время собирается приехать в Украину, ведь здесь остались мама, брат и вся семья Лидии.

Напомним, ранее Лидия Таран показала 16-летнюю дочь и рассказала о ее успехах в учебе за границей.

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