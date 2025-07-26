В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

В российском Министерстве обороны цинично объяснили массированный ракетно-дроновый удар по украинским городам этой ночью, вследствие которого есть множественные разрушения гражданской инфраструктуры, погибшие и раненые.

Представители страны-агрессора заявили, что якобы нанесли удар по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества", - заявили в российском Минобороны.

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При этом добавили, что якобы "цель удара достигнута", и "все назначенные объекты поражены".

Ночная атака РФ по Украине - что известно

За вечер 25 июля и ночь 26 июля россияне атаковали Украину 235-ю средствами воздушного нападения. Основным направлением атаки была Днепропетровщина, также под массированным ударом был Харьков и Сумы.

В результате атаки в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали. В Каменском Днепровского района огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр".

Также россияне три часа били по Харькову управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. Пострадали пять человек, среди которых - трое спасателей.

Также в результате вражеского удара часть Сум и района осталась без света. Нардеп Александр Качура сообщил, что в Сумах беспилотник ударил по зданию обладминистрации.

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