Православный праздник сегодня в народе прозвали Пантелеймона и остерегаются грозы и молнии.

27 июля по новому церковному календарю православные верующие чтят великомученика и целителя Пантелеймона. Традиции и и некоторые приметы этого дня связывают с его святым покровительством - об этом, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому стилю - в материале.

Что за праздник сегодня церковный - дата по новому и старому календарю

27 июля (в старом календаре это 9 августа) в украинской православной церкви отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеймона.

Пантелеймон родился в III веке в Никомидии. Имя его при рождении было Пантолеон, отец былязычником, а мама - христианкой. Она рано умерла, и Пантолеона отправили учиться в языческую школу - отец отдал сына в ученики к врачу Евфросину. В то время в городе находились священники Ермолай, Ермипп и Ермократ, которые скрывались от властей. Пантолеон часто проходил мимо их убежища, пока однажды Ермолай не заговорил с юношей и не рассказал ему о христианской вере.

Видео дня

Позже с Пантолеоном произошел удивительный случай: он стал свидетелем того, как ребенка укусила змея. Помочь ему Пантолеон, хотя сам был врачом, не мог. И тогда он начал молиться: произошло чудо - ребенок ожил. После этого случая Пантолеон принял крещение под именем Пантелеймон - то есть, "всемилостивый".

Свою жизнь Пантелеймон посвятил помощи больным, убогим и нищим - он бесплатно исцелял их именем Иисуса Христа. Но завистники донесли на него императору, и Пантелеймона казнили. Известно, что даже после его смерти по молитвам к святому происходили чудеса, которые продолжаются и по сей день.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают преподобную Анфису, игуменью, и 90 ее сестер;

равноапостольного Климента, епископа Охридского, Наума, Саву, Горазда и Ангеляра;

преподобного Германа Аляскинского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 27 июля чествуют почитают благоверного Аскольда, первомученика Киевского.

О чем просят у целителя Пантелеймона, обычаи дня, чего нельзя делать сегодня

Великомученик и целитель Пантелеймон считается покровителем врачей, больных и военных. В молитвах к святому обращаются с просьбами исцелить от любых болезней, но особенно от заболеваний глаз, просят за раненых военных - верят, что Пантелеймон поможет поднять на ноги даже самых тяжелых.

В народе день прозвали просто - Пантелеймона. По традиции сегодня собирают лекарственные травы, которым приписывают особую целебную силу. В старину на Пантелемона хозяйки пекли пирожки с капустой, для которых на огороде срезали первый кочан из нового урожая. Считается, что если такими пирожками угостить знакомых и соседей, то можно привлечь удачу в дом.

Сегодня церковь призывает избегать сквернословия, злобы, зависти, жадности, мести, отчаяния, клеветы и сплетен. Отказывать в помощи нуждающимся категорически запрещено - это считается грехом, ведь святой Пантелеймон всегда был готов прийти на помощь.

На Пантелеймона не принято заниматься физическим трудом, особенно работать на огороде и в поле - согласно поверьям, можно навлечь гнев святого. В этот советуют остерегаться грозы и молний, которые могли повредить урожай и навредить человеку.

Приметы на 27 июля

По погоде на Пантелеймона судят о том, какой она будет в ближайшее время, а также осенью:

кузнечики прыгают - погода будет ясной и сухой;

муравьи закрывают ходы в муравейнике - к дождю;

желудей на дубе много - урожай будет богатым;

капуста рано начала ложиться в кочаны - к холодной осени.

Также, согласно приметам, если сегодня съесть капустный лист, то непременно в чем-то повезет.

Вас также могут заинтересовать новости: