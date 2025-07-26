27 июля по новому церковному календарю православные верующие чтят великомученика и целителя Пантелеймона. Традиции и и некоторые приметы этого дня связывают с его святым покровительством - об этом, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому стилю - в материале.
- Что за праздник сегодня церковный - дата по новому и старому календарю
- О чем просят у целителя Пантелеймона, обычаи дня, чего нельзя делать сегодня
- Приметы на 27 июля
Что за праздник сегодня церковный - дата по новому и старому календарю
27 июля (в старом календаре это 9 августа) в украинской православной церкви отмечают день памяти великомученика и целителя Пантелеймона.
Пантелеймон родился в III веке в Никомидии. Имя его при рождении было Пантолеон, отец былязычником, а мама - христианкой. Она рано умерла, и Пантолеона отправили учиться в языческую школу - отец отдал сына в ученики к врачу Евфросину. В то время в городе находились священники Ермолай, Ермипп и Ермократ, которые скрывались от властей. Пантолеон часто проходил мимо их убежища, пока однажды Ермолай не заговорил с юношей и не рассказал ему о христианской вере.
Позже с Пантолеоном произошел удивительный случай: он стал свидетелем того, как ребенка укусила змея. Помочь ему Пантолеон, хотя сам был врачом, не мог. И тогда он начал молиться: произошло чудо - ребенок ожил. После этого случая Пантолеон принял крещение под именем Пантелеймон - то есть, "всемилостивый".
Свою жизнь Пантелеймон посвятил помощи больным, убогим и нищим - он бесплатно исцелял их именем Иисуса Христа. Но завистники донесли на него императору, и Пантелеймона казнили. Известно, что даже после его смерти по молитвам к святому происходили чудеса, которые продолжаются и по сей день.
Какой православный праздник сегодня отмечают еще:
- почитают преподобную Анфису, игуменью, и 90 ее сестер;
- равноапостольного Климента, епископа Охридского, Наума, Саву, Горазда и Ангеляра;
- преподобного Германа Аляскинского.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 27 июля чествуют почитают благоверного Аскольда, первомученика Киевского.
О чем просят у целителя Пантелеймона, обычаи дня, чего нельзя делать сегодня
Великомученик и целитель Пантелеймон считается покровителем врачей, больных и военных. В молитвах к святому обращаются с просьбами исцелить от любых болезней, но особенно от заболеваний глаз, просят за раненых военных - верят, что Пантелеймон поможет поднять на ноги даже самых тяжелых.
В народе день прозвали просто - Пантелеймона. По традиции сегодня собирают лекарственные травы, которым приписывают особую целебную силу. В старину на Пантелемона хозяйки пекли пирожки с капустой, для которых на огороде срезали первый кочан из нового урожая. Считается, что если такими пирожками угостить знакомых и соседей, то можно привлечь удачу в дом.
Сегодня церковь призывает избегать сквернословия, злобы, зависти, жадности, мести, отчаяния, клеветы и сплетен. Отказывать в помощи нуждающимся категорически запрещено - это считается грехом, ведь святой Пантелеймон всегда был готов прийти на помощь.
На Пантелеймона не принято заниматься физическим трудом, особенно работать на огороде и в поле - согласно поверьям, можно навлечь гнев святого. В этот советуют остерегаться грозы и молний, которые могли повредить урожай и навредить человеку.
Приметы на 27 июля
По погоде на Пантелеймона судят о том, какой она будет в ближайшее время, а также осенью:
- кузнечики прыгают - погода будет ясной и сухой;
- муравьи закрывают ходы в муравейнике - к дождю;
- желудей на дубе много - урожай будет богатым;
- капуста рано начала ложиться в кочаны - к холодной осени.
Также, согласно приметам, если сегодня съесть капустный лист, то непременно в чем-то повезет.