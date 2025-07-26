Этот остров когда-то называли "украинскими Мальдивами".

Самый большой остров Украины на Херсонщине Джарылгач всегда был любимым местом для экотуристов. Его называли "украинскими Мальдивами" за пляжи с белоснежным песком, чистое море, и огромные популяции дельфинов.

До полномасштабного вторжения остров ежегодно посещали тысячи туристов, однако после российской оккупации все изменилось, пишет Telegraf.

В мае 2023 года россияне засыпали песком пролив, соединяющий Джарылгач с материком. В результате остров фактически стал частью оккупированной Херсонской области и был трансформирован в военный полигон.

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"Это сочетание разрушило естественную гидрологию: вода теперь застойная, происходит заиление, нарушены миграционные пути рыб и птиц. Эксперты предупреждают, что такие вмешательства угрожают устойчивым деградирующим процессом в экосистеме Джарылгачского залива", - пишет издание.

Кроме этого, враг использовал территорию национального парка для обучения личного состава и проведения стрельб.

"Сегодня в этом уникальном месте нет туристов, а его экосистема разрушена из-за искусственной насыпи в заливе, масштабного пожара и не только. Вместо туристической жемчужины и заповедника остров превратился в полигон, где военные сооружают блиндажи и проводят учения", - отмечает издание.

Напомним, в августе 2023 года на острове произошел масштабный пожар на площади более 1500 гектаров. Выгорела зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми. Это привело к уничтожению основных популяций редких степных животных и растений.

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