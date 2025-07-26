Китаю не нужна ни безоговорочная победа России, ни ее поражение.

Китаю невыгодно поражение России в войне в Украине, но и безоговорочная победа Владимира Путина тоже не нужна, пишет обозреватель The Hill Александр Дж. Мотыль. По его мнению, выгоднее всего для Китая будет бесконечная изнурительная война, которая максимально ослабит Россию.

Как утверждает эксперт, вопреки утверждениям китайских дипломатов о том, что США сейчас представляют для Китая наибольшую проблему, на самом деле это Россия.

"Да, Китай, безусловно, хочет избавиться от США, и поэтому любое отвлечение — это хорошее отвлечение. Но Америка не находится по соседству и не участвует в изнурительной войне. Несмотря на громкие заявления администрации Трампа, она пока не прибегла к укусам… Напротив, Россия представляет для Китая гораздо более непосредственную проблему безопасности, а возможно, даже угрозу", - отмечает он.

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Эксперт отмечает, что есть три варианта завершения войны в Украине, но Китаю выгоден только один из них.

Если Россия победит в Украине, Путин будет преисполнен самоуверенности и может напасть на страну НАТО или попытаться аннексировать Северный Казахстан, что не принесет пользы Китаю.

Он также отмечает, что победившая Россия может начать "играть мускулами" и поставить под сомнение свою "безграничную" дружбу с Китаем. И хотя эта дружба не исчезнет в одночасье, но это, безусловно, создаст более сложные отношения, которые станут испытанием для терпения Китая.

Если Россия проиграет в Украине, может возникнуть целый ряд крайне дестабилизирующих сценариев, также невыгодных для Китая.

"Полностью побеждённая Россия может скатиться к внутреннему насилию, тем самым дестабилизируя Евразию. Владимир Путин может быть свергнут в результате переворота, и его режим может рухнуть. Внутренняя борьба элит неизбежна, и может начаться гражданская война. Неэтнические русские могут воспользоваться хаосом, чтобы провозгласить независимость, и Российская Федерация может встретить свой бесславный конец. Да, Китай может аннексировать значительные территории российского Дальнего Востока, но эти достижения будут омрачены угрозами безопасности", - отмечает он.

При этом наиболее выгодный для Китая сценарий – это тот, в котором Россия победит, но значительно ослабнет. Затяжная изнурительная война отвлекает США и "расшатывает" Запад, усиливая таким образом влияние Китая.

"В результате слабая Россия, втянутая в проигрышную войну, продолжит существовать как вассал Пекина. Такая Россия идеально подходит Китаю", - подчеркивает обозреватель The Hill.

Китай и война в Украине

Ранее лидеры ЕС призвали президента Китая Си Цзиньпина давить на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Между тем Reuters сообщил, что Китай тайно поставляет России двигатели для БПЛА под маркировкой холодильного оборудования. А Telegraph писал, что в Украине впервые обнаружили российский беспилотник, полностью состоящий из китайских деталей.

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