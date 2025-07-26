Артистка уже много лет считается завидной невестой.

Известная украинская певица Тина Кароль честно ответила, предлагали ли ей стать главной героиней романтического шоу "Холостячка".

Не секрет, что ранее украинская гимнастка Анна Ризатдинова признавалась, что получила предложение стать главной холостячкой страны. Однако тогда звезда спорта отказалась, ведь, по ее словам, она не готова брать на себя ответственность и искать любовь на телевидении. А вот о своем желании принять участие в проекте, где за сердце главной героини ведут борьбу много мужчин, заявляли звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук и певица Анна Тринчер.

Но на днях ведущий Слава Демин в блице от Люкс ФМ поинтересовался, приглашали ли Тину Кароль на шоу "Холостячка". На этот вопрос артистка сразу дала лаконичный ответ.

Видео дня

"Нет", - отметила звезда.

К слову, после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году Тина официально не была ни с кем в отношениях. Певице неоднократно приписывали романы, но она их не подтверждала.

Напомним, ранее Тина Кароль заговорила о готовности к новым отношениям после смерти мужа.

Вас также могут заинтересовать новости: