В НАТО уже прямо называют 2027 год датой начала войны с Россией.

Россия будет готова к "конфронтации" с Европой в 2027 году, поэтому Польша сейчас активно готовится к такому сценарию. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск, опубликовав соответствующее заявление на платформе Х.

Накануне он встретился с главнокомандующим сил НАТО в Европе и по совместительству главнокомандующим войск США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Туск напомнил, что не так давно американский генерал прямо предупредил, что Россия готовится к войне против НАТО, в том числе и против Польши, в 2027 году.

"Я также имел возможность сегодня поговорить с бывшим шефом [британской разведки] MI6 и новым шефом MI6. Все эти встречи, разговоры, решения посвящены одному: Польша должна быть готова, хорошо подготовлена. Польская армия должна быть хорошо оснащена, а ситуация в Польше - стабильной, чтобы мы были готовы к любому сценарию", - заявил Туск.

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По словам польского премьера, он будет принимать определенные решения, сосредоточенные на вопросах безопасности, в том числе те, что сосредоточены на "внутренней политической стабильности" в Польше.

В НАТО ожидают войны с РФ в ближайшие годы

Как писал УНИАН, на прошлой неделе командующий войсками США в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия и Китай, вероятно, готовятся нанести скоординированный удар по Европе и Тайваню в 2027 году. Таким образом, у НАТО есть только 18 месяцев на подготовку. Немецкий таблоид Bild также сообщал, что аналогичные ожидания царят и среди чиновников в Берлине.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен выразил убеждение, что российская агрессия против НАТО не будет напоминать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Вместо этого это будет больше похоже на гибридную агрессию 2014 года с применением "зеленых человечков", которые придут на помощь "сепаратистам".

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