Шрамм еще с 2022 года занимался организацией помощи для Украины, а затем пошел и воевать.

В Германии заместителя председателя районного отделения ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тима Шрамма хотят лишить членства в этой политсиле за то, что он воевал добровольцем в украинской армии. Об этом пишут издания Nius и Welt.

Отмечается, что 22-летний Шрамм служил добровольцем в украинской армии с марта по июнь этого года минометчиком и оператором беспилотника. Как говорится в ходатайстве об исключении Шрамма из партии, он "серьезно нарушил принципы и правила партии и нанес партии серьезный ущерб". Кроме того, "по его собственным заявлениям, он также стрелял в людей".

Издание WELT напомнило, что ведущие политики АдГ "неоднократно подчеркивали, что Германия должна оставаться в стороне от войны в Украине", мол, тот, кто не желает "подчиняться этому демократически структурированному внутрипартийному порядку, по крайней мере по важным вопросам, не может рассчитывать на членство в партии".

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Между тем сам Шрамм в интервью Nius рассказал, что еще с 2022 года занимался организацией помощи для Украины.

"Тогда никто не знал, упадет ли Киев. Я поехал. Это был мой первый контакт с Украиной. После этого я снова поехал туда сам. В 2023 году мы трое из Вупперталя поехали в Чернобыль на старом Golf III. По дороге попали в аварию и случайно встретили доброжелательных украинцев, с которыми до сих пор дружим. С тех пор мы часто навещаем друг друга - катаемся на лыжах, отдыхаем на пляже в Одессе. Мне там просто очень понравилось", - отметил он.

После того он пытался вступить в Международный легион в ВСУ, но тогда его не взяли, однако в 2024 году Шрамму таки удалось попасть в подразделение территориальной обороны. При этом политик не сообщил партии о своих связях с Украиной.

"Во время моей командировки никто об этом не знал - частично из соображений безопасности. После этого я не был уверен, стоит ли мне это обнародовать... Но друзья по партии - даже те, кто занимал высшие должности - подбадривали меня... Реакция была преимущественно положительной... Но лично я отмечаю то, что внутри партии наконец начались дебаты. Российский нарратив разрушается. Я очень этому рад", - отметил политик.

Позиция АдГ в отношении Украины

Как сообщал ранее УНИАН, в партии АдГ возмутились тем, что Германия купит для Украины ракеты Patriot на 5 миллиардов. Сопредседатель партии Алиса Вайдель отметила, что правительство могло бы потратить эти деньги на снижение или отмену налога на электроэнергию. "Правительство Фридриха Мерца дает Украине 9 миллиардов денег немецких налогоплательщиков, а теперь хочет купить ракеты Patriot для Украины за 5 миллиардов. Этого уже никто не понимает", - отметила она.

В свою предвыборную программу АдГ не включала осуждение Российской Федерации за агрессивную войну против Украины. В манифесте политсилы отмечалось, что партия видит Украину в будущем "нейтральным государством вне НАТО и ЕС".

Эта партия официально выступает за отмену санкций против России, возобновление закупок российского газа и в целом за восстановление хороших отношений с агрессором. Об этом заявляла лидер партии Вайдель во время предвыборной кампании в Германии.

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