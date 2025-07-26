Украинские защитники блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что происходит на Покровском и Сумском направлениях.

Как сообщается в Telegram-канале главы государства, во время доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, особое внимание было уделено Покровскому направлению.

"Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов. Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", - отметил Зеленский.

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По его словам, удалось сорвать российский план по Сумщине, но этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага.

"Наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что подробно обсуждались потребности подразделений, в частности конкретное оружие, поставки которого надо увеличить. Зеленский анонсировал, что на следующей неделе будет говорить на эту тему с европейскими партнерами.

Кроме того, как сообщил Зеленский, был доклад руководителя Службы внешней разведки: анализ применения санкций против России, ключевые результаты и приоритеты.

"Санкции очень ощутимо затормозили российский экономический потенциал, и мы выбрали направления, которые могут дополнительно болезненно повлиять на агрессора", - прокомментировал президент.

Также, по его словам, сегодня был доклад руководителя Главного управления разведки:

"Без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно".

Война в Украине: новости

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, Силы обороны Украины успешно уничтожают российские диверсионно-разведывательные группы, которые проникли в Покровск Донецкой области. Он отметил, что "группы, которые зашли, или уничтожены, или рассеяны и не представляют угрозы".

Зеленский на днях рассказал, что оккупанты пытались зайти в Покровск несколько раз, чтобы снять ролики для пропагандистских СМИ. Враг пытается зайти в город группками по два или шесть человек.

Президент отметил, что россияне сосредотачиваются на военно-информационных операциях, примером является и ситуация с Покровском.

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