По словам военных, работа такого оружия является "хирургической".

Экипаж второй самоходной артиллерийской батареи Третьей штурмовой бригады Украины спрятался в бункере под линией деревьев. Восемь мужчин находились в тесном, грязном помещении, где было место только для двух двухъярусных кроватей и двух столов. Один из солдат снял на видео со своего дрона российские позиции, чтобы показать работу британского оружия на фронте. Об этом пишет The Times.

"Это был наш выстрел. Мы выстрелили, и вот результат. Смотрите, он попал в цель. Вот бункер в линии деревьев. А вот еще один - попал в то самое место, где они прячутся. Хорошо поработали, ребята. Хирургически", - отметил оператор дрона с позывным "Медведь".

В издании напомнили, что в мае армия Великобритании передала Украине 89 САУ (самоходная артиллерийская установка - УНИАН) AS-90. В частности Третья штурмовая бригада получила по меньшей мере 12 единиц такой техники, которые заменили советские 2С19 "Мста-С". По словам военных, они довольны этим оружием.

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"Если пушка в хорошем состоянии - если мы ее проверили и все в порядке - она работает очень хорошо. Такое ощущение, что ее создали с учетом потребностей оператора", - подчеркнул командир экипажа с позывным "Скрипа".

Отмечается, что внутреннее пространство пушки просторное по сравнению со старой советской артиллерией, оно лучше бронировано и хорошо поглощает мощные вибрации 155-мм пушки.

Экипаж также уверяет, что эти установки выдерживают интенсивное использование, для которого не были предназначены, в результате чего они изнашиваются.

"Это хорошие пушки. Они могут стрелять в восемь раз больше, чем заявленный срок службы ствола. Но после 8000 выстрелов, возможно, вы попадете с пятого выстрела, а не с третьего", - предупредил сержант "Лев".

В The Times отметили, что Третья штурмовая бригада уже более года сдерживает россиян вокруг стратегического города Изюм, что на Харьковщине, несмотря на интенсивные атаки врага.

"Когда враг начинает наступать на нашу пехоту, мы вступаем в бой, чтобы не дать им даже приблизиться. У меня была ситуация, когда около 30 [россиян] начали собираться возле лесополосы, готовясь атаковать наших ребят - штурмовиков. Но им это не удалось. Мы выпустили несколько снарядов, и все, никто из них не захотел возвращаться", - рассказал "Скрипа".

В свою очередь использование украинскими защитниками установок AS-90 порадовало их союзников из Великобритании.

"Британские артиллерийские платформы AS-90, которые благодаря высокой скорострельности, живучести и хорошей мобильности стали очень эффективным инструментом для остановки российских атак. Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой. Вот почему мы усиливаем 50-дневную кампанию по вооружению Украины и заставляем Путина сесть за стол переговоров", - подчеркнул заместитель министра обороны Великобритании по вопросам вооруженных сил Люк Поллард.

В издании напомнили, что сначала Великобритания намеревалась отправить Украине только 30 гаубиц. Однако украинские военные оказались настолько ловкими, что им отдали все установки.

Известно, что артиллерийские системы, разработанные в 1990-х годах, были выведены из эксплуатации британской армией из-за их возраста и медлительности, что не соответствует требованиям современного поля боя. Однако они до сих пор показывают свою важность в Украине и стали приоритетной целью для российских дронов.

"Был один случай, когда нас поразил крылатый дрон. Он попал вблизи нашей огневой позиции. Но поскольку мы всегда используем маскировочные сетки и ветки, кумулятивный заряд лишь немного поцарапал броню", - поделился "Скрипа".

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский план по оккупации Сумской области сорван. В то же время он подчеркнул, что этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага.

"Наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", - заверил глава государства.

В то же время аналитики DeepState сообщали, что украинские воины освободили Кондратьевку Сумской области. По словам экспертов, в течение освобождения обоих сел у противника большие потери, а именно батальон 40 ОБрМП, батальон 155 ОБрМП и МСБ 30 ОСМП.

"В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия", - отметили в DeepState.

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