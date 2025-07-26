Киевлян ожидает "синоптический дискомфорт".

Украину продолжает раскалять, температуры достигают выше +30, но самые жаркие дни еще впереди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, она рассказала, что в Киеве 27-го июля днем будет до +30 градусов, без осадков.

А вот в следующие два дня, по словам Диденко, киевлян ожидает "синоптический дискомфорт" - огромная жара и влажность.

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"В Киеве особенно жаркими будут понедельник и вторник, хотя и возможны локальные грозовые дожди. Но это еще добавит синоптического дискомфорта из-за высокой влажности воздуха при температуре воздуха +31...+34 градуса", - рассказывает синоптик.

Она рекомендует в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

В то же время в среду, 30-го июля днем предполагается +29 градусов, вечером +20 градусов, также высока вероятность грозового ливня.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что на выходных, 26 и 27 июля, в Украине ожидается аномально жаркая погода. В то же время, по его данным, в западных и северных областях атмосферные фронты вызовут грозовые дожди, местами будет наблюдаться град и шквалистое усиление ветра.

В то же время Наталья Диденко прогнозирует, что в конце следующей недели украинцев ждет долгожданное похолодание.

"30-го июля жара ослабнет, кроме Левобережья Украины, где удержится сильная жара, 31-го июля ощутимо посвежеет и уйдет сильная жара с юга и востока", - отмечает она.

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