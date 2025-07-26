Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева 25 июля прибыли на открытие фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Латвии.

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин показал новое селфи со своей супругой, 76-летней певицей Аллой Пугачевой. Редкий кадр Галкин сделал через шикарное зеркало с золотой оправой на фоне винтовой лестницы. Фото он опубликовал в своем Instagram, чем вызвал волну внимания и теплых откликов.

Поклонники не скупились на комплименты в комментариях к снимку:

"Красивые и счастливые! И пусть так будет всегда! Обожаю вашу прекрасную семью! Любви, добра и мира всем", "Очень красивые", "Аллочка классная и Максим", "Наши родные, дорогие, любимые", "Какие вы прекрасные", "Даже волшебное зеркало не в силах утаить отражение красоты вашего союза. Алла Борисовна - легенда, Максим - свет и движение. И мы по-прежнему говорим, что вы вне конкуренции. Пусть ваше зеркало всегда отражает любовь и силу, которые вы дарите этому миру".

Видео дня

Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева 25 июля прибыли на открытие международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Латвии, который проходит под патронатом латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Напомним, как писал УНИАН, на днях Вайкуле высказалась о войне и отношении к русскому языку.

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