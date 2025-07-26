Экстрасенс утверждает, что многие его предсказания сбывались.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", дал новое мрачное предсказание. Как пишет Sky News Australia, пророчество касается принца Гарри и короля Карле III. И сделано оно было на фоне слухов о возможном примирении в королевской семье.

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По словам Саломе, его анализ указывает на возвращение принца Гарри в Великобританию до лета 2026 года. Однако это будет не искренним семейным воссоединением, а частью "стратегии выживания образа".

"Гарри понимает, что ему необходимо вернуть поддержку британцев, если он хочет сохранить институциональное значение", - заявил Саломе, добавив, что его супруга Меган Маркл, вероятно, останется в США или будет появляться лишь ограниченно.

К сожалению, по словам Саломе, все указывает на "ограниченное примирение" между 40-летним принцем и 76-летним королем.

Акцентируется, что данный прогноз появился на фоне растущих слухов о возможном сближении Сассексов с остальной королевской семьей, отношения с которой остаются натянутыми с тех пор, как Гарри и Меган отказались от королевских обязанностей и переехали в США в 2020 году.

Напомним, ранее "живой Нострадамус" сделал предсказание на конец 2025 года.

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