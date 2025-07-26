Часть мигрантов прибывает из Ливии напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой, отметило ведомство.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова задействует свою территорию для транзита нелегалов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана в Польшу. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

По данным разведки, часть потоков прибывает из Ливии напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.

"Сценарий повторяет кризис 2021 года, когда режим Лукашенко организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций. Этот шантаж не сработал: ограничения только усилились, а дипломатическая изоляция минская - углубилась", - говорится в сообщении.

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В разведке отметили, что белорусский диктатор "действует гибко": продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но в то же время избегает откровенной эскалации, "чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в частности с Венгрией, которая последовательно выступает против миграции".

"Обострение миграционной ситуации на восточных рубежах ЕС повышает риски для европейской безопасности и создает дополнительные возможности для маневрирования авторитарных режимов. Лукашенко, несмотря на репутацию сателлита Путина, сохраняет автономию в вопросах тактики - и в очередной раз демонстрирует готовность использовать ее для политического давления на Запад", - считают в СВРУ.

Отношения Лукашенко с Западом

Как сообщал ранее УНИАН, Лукашенко запретили въезжать в Эстонию. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкни, ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском агрессии РФ против Украины лишь усиливает необходимость давления. Он подчеркнул, что санкции против Беларуси должны сохраняться без ограничения по срокам.

В июне Беларусь посещал спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Это была первая встреча между высокопоставленным чиновником Белого дома и белорусским лидером за более чем пять лет, и этот визит "ознаменовал резкий поворот" от политики администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая пыталась изолировать Беларусь путем усиления экономических санкций.

После этого постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, который был участником встречи Лукашенко с Келлогом, заявил, что Беларусь вместе с Соединенными Штатами Америки обсуждают полную нормализацию отношений. Она, в частности, имеет целью возобновление работы посольств обеих стран, обмен визитами и тому подобное. Кроме того, по его словам, для Минска приоритетом остается вопрос санкций.

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