По словам Игоря Швайки, на самом деле мало кто знает о нюансах военной службы.

В Украине стоит рассказывать детям об армии еще с детского сада и школы. Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка в эфире День.LIVE.

По его словам, есть много украинцев, которых надо переучивать и перевоспитывать.

"Это хороший человеческий капитал, который после того, как сталкивается с нормальными боевыми бригадами, втягивается в курс дела. Людей надо перевоспитывать. Если они вчера были воспитаны в плоскости "при первой возможности уклониться от выполнения долга", то когда ты перед собой видишь опытных офицеров, которые вели бои, или командиров батальонов, а еще лучше, это сержанты-инструкторы - люди, которые от первого лица рассказывают, что и как произошло", - говорит Швайка, имея в виду подготовку мобилизованных к боевым действиям.

Военный отметил, что на самом деле мало кто знает о нюансах военной службы.

"На самом деле, когда я начинаю каждому из своих собеседников рассказывать о нюансах военной службы: как на нее можно попасть, как можно выбрать воинскую часть, как можно выбрать специальность - у многих людей квадратные глаза, они это впервые от меня слышат. Мне кажется, что мы живем в этой информационной среде все, но на самом деле никто ничего не знает", - подчеркнул Швайка.

Он добавил, что даже депутаты, журналисты и преподаватели университетов не знают как попасть на военную службу.

"Поэтому важно формировать это у людей еще с университета, а еще лучше - со школы и детского сада. Сначала на сказках, потом на играх, на методичках, а уже после этого на военной подготовке", - добавил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее народный депутат Роман Костенко назвал неожиданную причину, по которой буксует украинская мобилизация. По его словам, это вызвано некоторыми "абсурдными" ситуациями.

Костенко рассказал, что в Верховной Раде обсуждалась проблема о том, что более миллиона украинских мужчин до сих пор не стали на воинский учет из-за того, что "не было денег на конверты".

"Вы понимаете? Не было денег на конверты, чтобы известить людей. Это абсурд!", - сказал возмущенно депутат.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине увеличат срок базовой военной подготовки с 49 на 51 день. По его словам, эти двое суток будут добавлены для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.

"Это - одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается. Развиваем базовую подготовку в тыловых полосах бригад. Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - отметил Сырский.

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