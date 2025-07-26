То, что сейчас пытаются работать ДРГ в районе города - это подготовка к наступательным действиям.

Россияне формируют полуокружение вокруг Покровска в Донецкой области, есть угроза того, что они могут взять под огневой контроль логистический путь к городу.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя на Radio NV ситуацию возле Покровска. Он отметил, что в районе города прорывов нашей обороны нет, но враг все же понемногу продвигается.

"Относительно отсутствия продвижения, с этим нельзя согласиться. Потому что так чтобы совсем продвижения не было, такого нет. И если мы посмотрим на карту возле Покровска, то мы в этом убедимся. В последние две-три недели враг прошел и имел успехи к северу от Покровска. И там есть угроза того, что он выйдет на населенный пункт Родинское, захватит там шахту и таким образом сможет огнем перекрывать логистику, которая подходит к Покровску", - прокомментировал военный обозреватель.

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По словам Поповича, эта ситуация сложилась в начале июля.

"Продвижения врага тактические, но они присутствуют. И эти тактические продвижения имеют довольно угрожающий характер", - подчеркнул он.

Кроме того Попович напомнил о работе вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а это может свидетельствовать о том, что россияне готовят наступление.

"Они прорывались в Покровск, их уничтожали. Сейчас удается эту ситуацию контролировать, но сама по себе эта тенденция тревожная... Россияне формируют сейчас полуокружение вокруг Покровска. А то, что сейчас пытаются работать ДРГ - это подготовка к наступательным действиям. Они хотят просочиться, закрепиться. Не удалось на одной локации, будут делать на другой. И одновременно это еще и разведка боем", - пояснил обозреватель.

Он отметил, что работа ДРГ это еще и отвлечение наших сил, поскольку мы вынуждены реагировать на эти прорывы.

Война в Украине: новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему доложил главком ВСУ Александр Сырский об оперативной ситуации на фронте. По словам главы государства, на Покровском направлении сосредоточено особое внимание наших Сил. Только за минувшие сутки там было 51 столкновение.

Также он отметил, что продолжаются активные действия ВСУ на Сумщине. Как отметил Зеленский, удалось сорвать российский план по Сумщине, но этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага.

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