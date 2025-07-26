По словам инсайдера, актеры пока не хотят афишировать свои отношения.

Известных голливудских актеров Анджелину Джоли и Джонни Деппа могут связывать не только рабочие отношения, но и романтические. Поговаривают, что они теперь пара.

Как пишет издание Geo News, знаменитости пережили скандальные разводы со своими бывшими - Брэдом Питтом и Эмбер Херд. Вероятно, именно эти болезненные периоды в личной жизни их объединили. По словам инсайдера, сейчас пара скрывает свои чувства от публики и пытается тайно встречаться.

"Им удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе так, чтобы не привлекать внимание, ведь они оба очень осторожны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они видятся в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и клубах", - рассекретил инсайдер.

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Он также добавил, что якобы сам Депп уже откровенно говорит друзьям о своих намерениях иметь серьезные отношения с Джоли.

"Энджи - это тот тип женщин, которые нравятся мужчинам. Она отвечает всем критериям невероятно чувственной, высокоуважаемой и начитанной женщины. Энджи очень хорошо относится к Джонни. Они прекрасно проводили время во время съемок "Туриста" и она не раз говорила, что он - особенный, пьянящий человек, который вдохновляет на творчество", - отметил инсайдер.

К слову, Джоли и Депп впервые познакомились еще на съемочной площадке фильма "Турист" в 2010 году. Тогда они играли главные роли в ленте и начали много общаться. Более того, поговаривают, что еще тогда актеры начали встречаться, но потом решили завершить свои отношения. Сейчас они не комментируют свою личную жизнь и пока не отреагировали на слухи о романе.

Напомним, ранее 56-летнюю актрису Дженнифер Энистон заподозрили в новом романе.

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