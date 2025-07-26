Россияне говорят, что он способен преодолевать расстояние в 300 км.

Во время военно-морских учений в Балтийском море россияне испытали морские дроны-камикадзе. Соответствующие кадры распространили российские провоенные паблики в Телеграмм.

На обнародованном видео зафиксировано, как к неподвижной цели приближается небольшой катер, врезается в цель и взрывается. Взрыв выглядит мощным, что может свидетельствовать о большом количестве взрывчатки в боевой части. Также из видео становится понятно, что дрон оснащен камерой с прямым каналом связи.

По сообщениям российских Z-блогеров, этот дрон - морского базирования, то есть запускается с военного корабля. Также утверждается, что он якобы способен поражать корабли на расстоянии более 300 км, чего, например, вполне достаточно, чтобы дотянуться до Одессы и Измаила с территории оккупированного Крыма. Также утверждается, что он может выполнять боевые задачи в автономном режиме в течение суток.

Стоит отметить, что заявленные россиянами харакетристики не обязательно соответствуют действительности. Также пока невозможно сказать, является ли дрон просто опытным образцом, или уже налажено его серийное производство.

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Как писал УНИАН, российские оккупационные войска тестируют новые беспилотники "Италмас", обстреливая ими город Сумы. По имеющейся информации новые дроны похожи на "Шахеды". Однако они наводятся на цель по указанию оператора, а также имеют небольшой заряд взрывчатки.

Также мы рассказывали, что оккупанты начали применять новую авиационную ракету класса "воздух-воздух" под названием "Изделие 180" (К-77М). Заявленная дальность поражения цели размером с самолет составляет 190 км, что сопоставимо с дальностью лучших западных ракет класса "воздух-воздух".

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