Работа может создать условия, но решение об измене человек принимает сам, акцентировал специалист.

Американский психолог Марк Треверс назвал профессию с самым высоким уровнем измен.

"Страх измен часто толкает нас на поиск ответов - кто изменяет, почему это делает и как этого избежать - чтобы никогда не переживать такую боль в отношениях. В поисках защиты мы стараемся выявить закономерности: какой тип людей чаще склонен к изменам? Но когда эти закономерности превращаются в ничем не подтвержденные обобщения, это становится опасным", - отметил он в своей статье для Forbes.

При этом психолог привел результаты исследования сайта знакомств Ashley Madison (скандально известный сервис для людей, уже состоящих в браке или отношениях) 2018 года. Был проведен опрос среди более 1000 пользователей и выяснил, кем они работают. Среди женщин, использующих сайт для внебрачных связей, самой распространенной профессией оказалась медицина: 23% работали врачами или медсестрами. Среди мужчин этот показатель составил 5%.

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"Сочетание долгих рабочих часов, высокого уровня стресса и естественной реакции на стресс может быть причиной того, почему женщины в медицинской сфере ищут утешения на стороне", - предположила Изабелла Майз, директор по коммуникациям Ashley Madison.

Позже, в 2025 году, британский сервис внебрачных знакомств Illicit Encounters подтвердил эту тенденцию: самой многочисленной группой женщин на их сайте стали медсестры.

"Эти заявления вызвали споры: ведь данные основаны на людях, добровольно выбравших подобные сайты, и не отражают всей медицинской отрасли. Да, некоторые медсестры изменяют. Но означает ли это, что изменяют все? Чтобы не поддаться стереотипам, важно подходить к таким вопросам объективно", - подчеркнул психолог.

По его словам, работники здравоохранения часто сталкиваются с долгими, нестабильными сменами, стрессовыми ситуациями и эмоциональной нагрузкой, которая может приводить к выгоранию, тревоге и депрессии.

В 2017 году в Journal of Clinical Nursing было опубликовано исследование, проведенное среди сотрудников французских домов престарелых: у 40% из них наблюдались признаки профессионального выгорания.

Измена в таких условиях часто связывается именно со стрессом, добавил Треверс. Согласно исследованию 2021 года (International Journal of Environmental Research and Public Health), в котором участвовали более 360 врачей и медсестер, 21% признались, что либо были, либо состоят в отношениях, включающих измену. Более 80% из них были мужчинами-врачами.

"Интересно, что вопреки стереотипу "изменяющих медсестер", мужчины в этом исследовании были почти в пять раз более склонны к изменам. Также мужчины чаще вступали в интимные связи прямо на рабочем месте - в кабинетах дежурных врачей. Ночная работа тоже оказалась значимым фактором: те, кто работал ночные смены в отделении неотложной помощи, были в 18 раз более склонны к изменам, чем сотрудники на частичной занятости", - говорится в публикации.

Треверс акцентировал, что работа могла создать условия, но решение об измене человек принимал сам.

"Измена - это, прежде всего, отражение внутреннего конфликта, а не внешних обстоятельств или профессии. Вместо того чтобы искать ответ в том, кем работает потенциальный изменщик, стоит обратить внимание на то, насколько человек готов к честности, уязвимости и открытому общению в отношениях", - подытожил психолог.

Напомним, ранее психолог объяснил, как узнать, что партнер манипулирует вами с помощью чувства вины.

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