Более экологичный цемент может быть создан по древнему рецепту, скрытому в вулканической породе.

Производство цемента сопровождается большими выбросами углерода, однако после уникального открытия ученых, относящегося к древним временам, ситуация может измениться

Как пишет Interesting Engineering, доцент Стэнфордского университета Тициана Ванорио опирается на новое наблюдение, сделанное римским автором Плинием Старшим в 79 г. н. э. С помощью своей команды она использовала вулканическую химию для создания нового цемента с радикально низким углеродным следом.

Издание отметило, что римский натуралист описал в своих трудах вулканический пепел, способный преобразовываться в твердый камень при погружении в воду. Это свойство помогает возводить сооружения, обладающие впечатляющей прочностью, например, греческий Пантеон, чей бетонный купол стоит уже почти 2000 лет.

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Цемент служит основой для небоскребов. Он производится при нагревании известняка выше 1400 градусов Цельсия и последующей кальцинации. Высокая температура производит почти 8% мирового CO₂, что делает его одним из основных факторов глобального потепления.

Издание отметило, что ранее под Кампи Флегрей, супервулканом на юге Италии, была обнаружена армированная волокном порода, похожая на бетон. Эта порода стала причиной того, что земля под городом Поццуоли поднялась на несколько метров в 1980-х годах.

Ванорио черпала вдохновение в Поццуоли и открыла способ обработки смеси, используя горные породы, которые встречаются гораздо чаще, чем обычный вулканический пепел, и уже подверглись естественному нагреву.

После этого процесса породы больше не содержат карбонат, который выделяет CO₂ при нагревании.

"Земля делает это. Меня вдохновило то, как природа цементирует камни, но вместе с коллегами мы использовали научные и инженерные достижения, чтобы продвинуться дальше", - прокоммпентировала ученая.

Лаборатория Ванорио нашла способ превратить измельченные вулканические породы в новый тип цемента, в котором естественным образом образуются крошечные волокна - подобно тому, как образуются камни в природе.

В отличие от обычного бетона, прочность которого обеспечивают стальные арматурные стержни, этот материал формирует свою внутреннюю структуру. Ванорио и ее команда даже основали компанию, которая будет использовать эту стэнфордскую технологию для вывода на рынок экологически чистого цемента.

"Возрождение древней мудрости для решения современных климатических проблем - увлекательное и многообещающее занятие... Использование природных и исторических знаний для построения более экологичного будущего - вдохновляющий и столь необходимый шаг вперед", - подытожло издание.

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