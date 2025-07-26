Звезда порадовала поклонников трогательным кадром в сети.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 15 июня родила первенца, умилила новым семейным снимком.

Звезда опубликовала в своем Instagram кадр, на котором ее жених-военный Дмитрий Бабчук сидит вблизи колыбели сына ночью.

"Батя", - лаконично подписала трогательный момент звездная мама.

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Кстати, лицо малыша пара пока не показывает в сети. Так же и информацию о том, как назвали мальчика они официально не рассекречивают. Однако, по словам блогера-сплетника Богдана Беспалова, сына Леси и Дмитрия зовут Орест.

К слову, Леся Никитюк долгое время скрывала свою беременность. Многие не заметили округлый животик телеведущей, а после появления на свет малыша, хейтеры обвинили ее во лжи о материнстве. Но сама новоиспеченная мамочка только с юмором реагирует на подобные упреки в сети и наслаждается своим новым статусом.

Напомним, ранее стало известно, что телеведущая Леся Никитюк вернулась к работе через месяц после рождения первенца.

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