В ночь на 26 июля российские оккупанты выбрали целями для террора Днепр и Харьков.
Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, россияне запустили по Украине 208 дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", что представляет собой среднестатистический показатель суточного производства, то есть, без каких-либо рекордов.
Однако, как акцентировал Коваленко, россияне использовали баллистические и крылатые ракеты для осуществления террора. "Тут стоит обратить внимание на то, что этой ночью оккупанты использовали наибольшее количество ракет данной компоненты с 2022 года", - отметил аналитик.
Россияне применили:
- 12 баллистических ракет 9М723/KN-23;
- 8 крылатых ракет сухопутного базирования 9М729;
- 7 авиационных ракет Х-59/69.
"С 2022 года это был самый интенсивный удар по Украине с использованием баллистических ракет. Примечательно, что по Днепру оккупанты, запустили ракеты с Курской, Воронежской, Ростовской (Таганрог) областей и временно оккупированного Крыма. С 4 разных направлений с разными дистанциями. А почему не одновременно и с одной локации?", - задался вопросом Коваленко и признался, что этот факт его очень смутил.
Он добавил, что пуски по Харкову также проводились с Курской, Воронежской и Ростовской областей (Миллерово).
Также Коваленко отметил, что оккупанты накапливают дроны, о чем говорит их ограниченное использование во время недавних ударов по Украине. По подсчетам аналитика, россияне к концу сегодняшнего дня могут накопить более 950 дронов.
"Это говорит о том, что угроза массированного, концентрированного налета оккупантов может быть осуществлена уже в ближайшие дни… или. Или россияне настоятельно накапливают дроны, для куда более масштабного террора под определенную дату?", - размышляет аналитик.
Он допустил, что РФ готовится к 24 августа, "заранее, долговременно, масштабно".
Удар россиян по Украине
В ночь на 26 июля оккупанты нанесли мощый комбинированный удар по нескольким городам. Больше всего досталось Харькову, Днепру и Сумской области.В результате прилетов есть погибшие и раненые, вознико много пожаров, повреждены жилые дома, стоянки, предприятия. В Каменском Днепропетровской области сгорел "Эпицентр".