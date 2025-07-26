Он отметил, что этой ночью оккупанты использовали для ударов по Украине наибольшее количество баллистических ракет с 2022 года.

В ночь на 26 июля российские оккупанты выбрали целями для террора Днепр и Харьков.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, россияне запустили по Украине 208 дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", что представляет собой среднестатистический показатель суточного производства, то есть, без каких-либо рекордов.

Однако, как акцентировал Коваленко, россияне использовали баллистические и крылатые ракеты для осуществления террора. "Тут стоит обратить внимание на то, что этой ночью оккупанты использовали наибольшее количество ракет данной компоненты с 2022 года", - отметил аналитик.

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Россияне применили:

12 баллистических ракет 9М723/KN-23;

8 крылатых ракет сухопутного базирования 9М729;

7 авиационных ракет Х-59/69.

"С 2022 года это был самый интенсивный удар по Украине с использованием баллистических ракет. Примечательно, что по Днепру оккупанты, запустили ракеты с Курской, Воронежской, Ростовской (Таганрог) областей и временно оккупированного Крыма. С 4 разных направлений с разными дистанциями. А почему не одновременно и с одной локации?", - задался вопросом Коваленко и признался, что этот факт его очень смутил.

Он добавил, что пуски по Харкову также проводились с Курской, Воронежской и Ростовской областей (Миллерово).

Также Коваленко отметил, что оккупанты накапливают дроны, о чем говорит их ограниченное использование во время недавних ударов по Украине. По подсчетам аналитика, россияне к концу сегодняшнего дня могут накопить более 950 дронов.

"Это говорит о том, что угроза массированного, концентрированного налета оккупантов может быть осуществлена уже в ближайшие дни… или. Или россияне настоятельно накапливают дроны, для куда более масштабного террора под определенную дату?", - размышляет аналитик.

Он допустил, что РФ готовится к 24 августа, "заранее, долговременно, масштабно".

Удар россиян по Украине

В ночь на 26 июля оккупанты нанесли мощый комбинированный удар по нескольким городам. Больше всего досталось Харькову, Днепру и Сумской области.В результате прилетов есть погибшие и раненые, вознико много пожаров, повреждены жилые дома, стоянки, предприятия. В Каменском Днепропетровской области сгорел "Эпицентр".

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