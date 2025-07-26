Украина находится на 8-м месте в мире по объемам расходов на оборону. В абсолютных цифрах Россия опережает нас почти втрое. Об этом сообщает телеграм-канал UA War Infographics.
Так, на основании данных, собранных Стокгольмским институтом исследования проблем мира, составлен топ стран мира по уровню военных расходов в 2024 году. Первая десятка выглядит следующим образом:
- США - 997 миллиардов долларов;
- Китай - 313 миллиардов;
- Россия - 149 миллиардов;
- Германия - 88 миллиардов;
- Индия - 86 миллиардов;
- Великобритания - 82 миллиарда;
- Саудовская Аравия - 80 миллиардов;
- Украина - 64 миллиарда;
- Франция - 64 миллиарда;
- Япония - 55 миллиардов.
Все страны первой десятки нарастили свои расходы на оборону по сравнению с 2020 годом. Больше всего - Украина (+838%) и Россия (+126%), меньше всего - Япония (+3%), Франция (+10%) и Китай (+10%).
Для понимания, в 2020 году расходы Украины на оборону составляли лишь 6,8 миллиарда долларов.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, украинские дальнобойные дроны наносят относительно немного вреда военным объектам в России, тогда как российские дроны наносят больше разрушений в Украине. Аналитик назвал объективную причину.
Также мы рассказывали, что Украина сорвала планы России по оккупации Сумской области. Вместе с тем проблемным является Покровское направление.