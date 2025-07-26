По словам Ивана Ступака, эта ситуация является "плохим звоночком" для Украины.

Сейчас в Покровск уже начинают заходить профессиональные диверсионно-штурмовые подразделения армии РФ. По словам военного эксперта Ивана Ступака, это опасно.

"Появление вражеских ДРГ в Покровске - плохой звоночек. Они уже проникали не впервые в город, но раньше это были небольшие формирования неподготовленных бойцов, которые быстро заходили и, соответственно, быстро становились "двухсотыми" или "трехсотыми". А сейчас опасность в том, что заходят, насколько я знаю, профессиональные, обученные диверсионно-штурмовые подразделения", - сказал сотрудник СБУ (2004-2015) в эфире "Еспресо".

Ступак отметил, что с украинской стороны есть видеофиксация, когда бойцы ВСУ едут на пикапе мимо южных окраин Покровска, а их начинают обстреливать из стрелкового оружия. Тогда один из воинов получил ранения. Когда они выпрыгнули из авто, то сразу по нему прилетел беспилотник.

Видео дня

Поэтому, по словам эксперта, появление российских ДРГ на южных окраинах города является верифицированным моментом.

"Наши военные говорят, что опыт этой войны показывает - от первого появления действительно серьезных ДРГ проходит ориентировочно полтора-два месяца и потом у этого города, где они появляются, начинаются огромные проблемы", - отметил Ступак.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович раскрыл планы оккупантов относительно Покровска. Он считает, что есть угроза того, что они могут взять под огневой контроль логистический путь в город.

"В последние две-три недели враг прошел и имел успехи к северу от Покровска. И там есть угроза того, что он выйдет на населенный пункт Родинское, захватит там шахту и таким образом сможет огнем перекрывать логистику, которая подходит к Покровску", - предупредил Попович.

В то же время бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил, как российским ДРГ удалось прорваться в Покровск. Он отметил, что украинским военным в прошлом году удалось оборудовать устойчивые оборонительные рубежи и позиции в районе этого населенного пункта, поэтому дальше у врага не было никаких шансов прорваться в город.

Однако сейчас, как рассказал Селезнев, произошло определенное проседание на ряде участков, который защищает одна из бригад ВСУ.

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