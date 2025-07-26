Видеокарты Lisuan даже смогли запустить Black Myth: Wukong в 4К разрешении.

Китайская компания Lisuan Tech представила свои первые игровые и ИИ-видеокарты на базе 6-нм чипа G100 - модели 7G106 и 7G105. По синтетическим тестам 7G106 показывает результаты на уровне RTX 4060, а в некоторых задачах приближается к RTX 5060.

7G106 ориентирована на геймеров, она оснащена 12 ГБ памяти GDDR6, работает через интерфейс PCIe 4.0 x16 и потребляет до 225 Вт через один 8-пиновый разъём. Устройство поддерживает современные API вроде DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0, вывод изображения осуществляется через четыре DisplayPort 1.4a, с поддержкой вывода до 8K при 60 FPS и HDR.

Lisuan Tech также продемонстрировала работу этой карты в реальных играх. В Black Myth: Wukong и Wuchang: Fallen Feathers на высоких настройках в 4K FPS стабильно превышал 70 кадров в секунду, а Shadow of the Tomb Raider шла выше 80 FPS.

Видео дня

Модель 7G105, в свою очередь, нацелена на профессиональный сегмент. Тут уже 24 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC, расчётная производительность достигает 24 терафлопс при FP32. Карта умеет одновременно выводить картинку на 16 Full HD-экранов в виртуальной среде и поддерживает функции шифрования и конфиденциальных вычислений.

По результатам тестов в Geekbench OpenCL 7G106 набрала свыше 111 тысяч баллов, обогнав RTX 4060, но уступив RTX 5060. В 3DMark Firestrike разрыв с RTX 4060 оказался минимальным - 2256 против 2305 очков.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA прекратила поставки RTX 5090 в Китай. Всё дело в опасении новых ограничений администрации Трампа.

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