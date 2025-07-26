Один из евродепутатов также предлагает полный запрет на импорт российской нефти с января 2027 года.

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год - до января 2027 года, пишет агентство Reuters.

Страны Европейского Союза и законодатели готовятся к переговорам по плану ЕС запретить импорт российского газа, исходя из юридического предложения, которое Европейская комиссия сделала в прошлом месяце, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

Ведущие законодатели предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года. Предложения подали депутаты Европарламента Инесе Вайдере из правоцентристской "Европейской народной партии" и Вилле Ниинистё из партии "Зеленый союз".

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Однако дипломаты стран ЕС отметили, что правительства вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ на год раньше, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

Например, Вайдере также предложила обязать правительства стран ЕС накладывать санкции против компаний, которые нарушают запрет, в частности путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями. В свою очередь Ниинистё предлагает полный запрет на импорт российской нефти с 1 января 2027 года.

Экспорт российского газа и нефти

Ранее сообщалось, что доходы России от нефти и газа в июле сократятся примерно на 37% по сравнению с годом ранее и составят 680 млрд рублей (8,66 млрд долларов). На это повлияло снижение цен на нефть и укрепление национальной валюты.

Также из-за падения цен на нефть и рекордных расходов на войну в РФ российский фонд национального благосостояния, который тратится на финансирование боевых действий, может быть исчерпан уже в 2026 году.

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