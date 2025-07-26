Некоторые предполагают, что код приложения писали нейросети.

Сервис Tea, который позиционировал себя как безопасное пространство для женщин в мире приложений для знакомств, пережил катастрофическую утечку данных.

В сеть утекли верификационные документы более 10 тысяч пользовательниц. Эти данные всплыли на 4chan, и как сообщается, всё это произошло из-за того, что разработчики приложения использовали Google Firebase как хранилище, и не настроили базовую защиту.

Кластеры данных, где хранились фото и документы, были выставлены в открытый доступ, где их мог посмотреть кто угодно.

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Это особенно иронично, учитывая цель приложения - дать женщинам анонимную платформу, где они могли бы делиться историями о свиданиях, предупреждать других о токсичном поведении мужчин и чувствовать себя в безопасности.

В сеть утекли не только личные фото, но и документы, подтверждающие личность. По данным CNET, утекло более 72 тысяч изображений, из них 13 тысяч - это именно верификационные документы.

В интернете предполагают, что бекенд приложения могли писать с помощью "вайб-кодинга", это когда код пишет нейросеть, а программист всего лишь описывает ИИ, что он хочет получить от программы. Однако доказательств этой теории нет.

Ранее мы рассказывали, что хакеры взломали крупнейший в интернете форум, который обвиняют в пропаганде нацизма. По данным хакеров, среди модераторов 4chan были члены правительства США, а Россия была признана "страной ботов".

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