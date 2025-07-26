В ГУР Украины заявили о росте сопротивления кремлевскому режиму внутри России.

На аэродроме в российском Армавире ночью был уничтожен самолет СУ-27УБ, сообщает Главное управление разведки Украины(ГУР МО).

В Telegram они добавили, в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" Краснодарского края РФ загорелся учебно-боевой истребитель Вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

В ГУР добавили, что по информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома - отсутствует.

Отмечается, что аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.

О причинах возгорания самолета не сообщается.

"Сопротивление кремлевскому режиму внутри России - растет", - прокомментировали в украинской разведке, напоминая, что каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие.

Проблема с самолетами в России - что известно

Как сообщал УНИАН, флот военных самолетов РФ регулярно уменьшается при различных обстоятельствах. В частности 1 июля стало известно, что в Нижегородской области РФ разбился военный истребитель Су-34. РосСМИ информировали, что истребитель разрушен полностью. в Минобороны РФ пояснили, что инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета, у самолета произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси.

В апреле Главное управление разведки Украины сообщало, что на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" загорелся и сгорел самолет российской авиации Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета составляет 50 миллионов долларов.

В этом же месяце в Иркутской области вдруг упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, борт выполнял плановый полет и разбился.

Перед тем, 24 марта, в Приморском крае РФ потерпел крушение российский штурмовик Су-25. РосСМИ писали, что причиной аварии бронированного дозвукового военного самолета, который предназначен для поддержки сухопутных войск, стала "техническая неисправность". Согласно одной из версий, отказали оба двигателя.

Но кроме этого, периодически Силы обороны Украины информируют о нанесении ударов по аэродромам войск РФ, в результате чего еще какая-то часть авиации россиян уничтожается и выводится из строя, нуждаясь в ремонтах.

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