Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12.

Жизненный цикл Windows 10 постепенно подходит к концу. 14 октября 2025 года Microsoft полностью прекратит ее поддержку, оставив пользователей без патчей безопасности, напоминает Tom's Hardware.

Примечательно, что именно Windows 10 является самой популярной системой и на сегодня установлена на 62% компьютеров по всему миру. Далее следует Windows 11, которую через три года после выхода используются только 33%. Интересно, что достаточно большой популярностью пользуется Windows 7, которая вышла 15 лет назад. Эта ОС до сих пор установлена на 3% всех компьютеров мира.

После завершения поддержки компьютеры пользователей продолжат работу в нормальном режиме, но они больше не смогут рассчитывать на ежемесячные обновления безопасности и патчи, защищающие от новейших угроз.

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В Microsoft уже подтвердили, что корпоративные клиенты смогут и дальше продолжать пользоваться "десяткой" даже после прекращения поддержки, но за дополнительную плату. Программа платных обновлений для Windows 10 будет работать до 2028 года.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

Ранее появлялись сообщения, что Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов. Причем сразу с уникальной, вращающейся на 360 градусов раскладушкой. Возможно, это переосмысленный Surface Duo 3, который так и не вышел.

Вместе с тем Microsoft уже работает над следующим поколением консолей Xbox, которое, по слухам, выйдет уже в 2026 году и на этот раз не будет включать более слабую версию устройства. Вместо него компания выпустит портативного конкурента Steam Deck.

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