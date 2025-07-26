Эксперты не припоминают ни одного известного случая, когда солдата в России привлекали к ответственности за убийство раненого товарища.

В российской армии типичной является практика не оказывать помощь своим раненым военным, а вместо этого немедленно их убивать, ведь пострадавший солдат уже не может воевать, да и наказания за его убийство не будет. Такое мнение высказали военные эксперты на страницах издания Bild, комментируя недавнее видео с дрона, на котором видно, как жестоко российский солдат ведет себя со своим раненым товарищем.

Издание отметило, что российские военнослужащие "постоянно убивают своих же людей, потому что те слишком ранены, чтобы продолжать борьбу".

"Режим Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) сформировался из структуры, которая не имела никаких угрызений совести: ни моральных, ни религиозных, ни правовых. Даже у солдат Красной Армии было два врага: один спереди, а другой сзади", - пояснил немецкий журналист Йорг Фридрих, который специализируется на истории военного дела.

Видео дня

По его словам, российские военные "придерживаются лучшей советской традиции: те, кто не воюет, будут ликвидированы". Мол, в армии оккупантов типичной практикой является не транспортировать раненых солдат в госпиталь, а немедленно их убивать.

Фридрих утверждает, что залогом успеха Красной армии была "дисциплина через страх", когда солдат бьется до смерти и не имеет права сдаться в плен, и это, в частности, по мнению историка, обеспечило успех этой армии во Второй мировой войне.

Немецкий историк Ян К. Берендс также не удивлен жестокими казнями в российской армии, которую он назвал "армией без закона".

"Те, кому не нужно заботиться о раненых, имеют - цинично говоря - на одну заботу меньше", - пояснил он.

По словам эксперта, там выживают только те, кто может сам выжить:

"В противном случае они истекают кровью в каком-то подвале через несколько часов или дней. Или их заранее убивает один из их товарищей".

Причем нет ни одного известного случая, когда солдата в России привлекали к ответственности за убийство раненого товарища, добавил Берендс.

Зверства россиян

Как сообщал недавно УНИАН, украинцев ужаснуло фото возвращенного из плена защитника. Боец по имени Андрей, который пробыл в российской неволе более 15 месяцев, вернулся оттуда с надписями на теле "Слава России" и "Z". По словам руководителя реабилитационной программы "Неопалимые" Максима Туркевича, оккупанты выжгли на коже мужчины эти надписи медицинским электрокоагулятором.

Кроме того, недавно экспертиза обнаружила у погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной множество травм, в частности травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы. Также предварительная экспертиза указывала на кровоизлияния на различных частях тела и сломанное ребро. Несмотря на дополнительные данные, установить причины смерти журналистки до сих пор не удалось.

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