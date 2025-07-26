Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.

Полковнику полиции Максиму Казбану указом президента №551/2025 посмертно присвоено звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда".

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КАЗБАНУ Максиму Александровичу - полковнику полиции (посмертно)", - говорится в президентском указе.

В Министерстве внутренних дел добавили, что Казбан с 2014 года защищал Украину на самых горячих участках фронта.

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"Он был командиром, который не боялся брать на себя ответственность. Командиром, который всегда оставался верным своим принципам и людям", - говорится в сообщении министерства.

В Нацполиции также прокомментировали присвоение высшей государственной награды командиру Объединенной штурмовой бригады "Лють". "Максим Александрович был не просто командиром - он был лидером, который шел первым. Был плечом, на которое опирались тысячи. Он вдохновлял даже тогда, когда было трудно. Под его руководством "Лють" стала семьей, которая сражается за Украину", - отмечается в сообщении.

Погиб Максим Казбан

22 июля в Донецкой области погиб командир объединенной штурмовой бригады "Лють" Максим Казбан. Он погиб в результате ДТП.

23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад об обстоятельствах гибели Казбана. Реагируя на трагедию Зеленский написал: "Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства".

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