Премьер-министр Венгрии призывает к онлайн-кампании против оппозиционеров в стране.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его сторонники должны активизировать цифровое движение, чтобы перехватить инициативу у оппозиционной партии, которая становится популярнее и лидирует в большинстве опросов. Об этом он сказал во время своей речи перед этническими венгерскими сторонниками в Бэиле-Тушнади, Румыния, передает Bloomberg.

По его словам, так называемые цифровые общественные группы будут пытаться увеличить поддержку его партии перед выборами 2026 года.

"Виртуальное пространство сейчас является враждебной территорией, и это нехорошо", - подчеркнул Орбан.

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Венгерский лидер добавил, что предыдущая попытка правящей партии создать агрессивный цифровой "бойцовский клуб" не понравилась всем его сторонникам.

Также в своей речи Орбан повторил очередные нарративы о том, что, по его мнению, именно Запад способствовал вторжению РФ в Украину. Кроме того, он призвал Европейский Союз прекратить финансирование борьбы Киева.

В то же время лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр в речи в центральном городе Секешфегервар (Венгрия) пообещал вернуть страну к проевропейской позиции.

Политик также высмеял связи Орбана с авторитарными режимами, особенно с РФ, и заявил, что Венгрия должна выбрать Запад и Европу как свою геополитическую опору.

"Место нашей родины было, есть и будет в Европе", - заверил Мадьяр.

Заявления Орбана относительно Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает Украину врагом, и назвал ее "буферной зоной", которая должна стать между Европой и Россией.

"Во время Холодной войны мы также были буферной страной. Мы не были частью Советского Союза, но были на западном периметре Советского Союза и на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этому. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить невозможно", - сказал цинично политик.

Также венгерский премьер заявил, что его страна требует от ЕС принять меры против "принудительной мобилизации" в Украине. Об этом он сказал на фоне слухов, что якобы из-за побоев ТЦК погиб житель Закарпатья с украинским и венгерским гражданством Йожеф Шебештьен.

"Нельзя заявлять о пригодности Украины к членству в Европейском Союзе, а на следующий день хоронить людей, которых забивают до смерти во время принудительного призыва", - подчеркнул Орбан.

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