Windows 10 – самая используемая ОС в мире, и ее поддержка закончится уже в ближайшие месяцы.

Корпорация Microsoft увеличивает усилия, чтобы убедить пользователей Windows 10 обновиться до Windows 11 или приобрести новый компьютер, совместимый с новейшей версией операционной системы.

На этот раз Microsoft выпустила видео, в котором напомнила, что уже с 14 октября 2025 года Windows 10 больше не будет получать никаких обновлений. В том же ролике звучит призыв перейти на 11-ку, чтобы "минимизировать риски", а также приводятся некоторые преимущества использования этой ОС.

Как показывают опросы и обсуждения на форумах, большинство пользователей не видят смысла от перехода на Windows 11, так как "десятка" получилась весьма удачной и хорошо оптимизированной под любое железо, а 11-ка не обладает какими-либо очевидными преимуществами. Один из наиболее популярных комментариев под упомянутым видео гласит:

Видео дня

"Использовать прекращение поддержки старой операционной системы как аргумент в пользу перехода на новую – это настоящее безумие".

Другие спрашивают Microsoft, что делать людям, устройства которых не поддерживают Windows 11, если нет денег на приобретение нового ПК.

Добавим, что после окончания бесплатной поддержки Windows 10 у желающих остаться на десятке будет возможность за 30 долларов продлить получение патчей безопасности еще на один год. Но купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

Меж тем эксперты называли 5 причин перейти на Linux после окончания поддержки Windows 10. По разным оценкам, 240 миллионов ПК не готовы к обновлению до Windows 11 на основе их требований к оборудованию.

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