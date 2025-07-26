Слишком долгий сон может быть даже хуже для здоровья, чем недосып.

Всем хорошо известно, что недостаток сна негативно сказывается на здоровье и крайне вреден для мозга и сердца. Однако, как пишет Independent, недавние исследования подтвердили, что слишком длительный сон может быть хуже для здоровья, чем недосып. Сколько на самом деле нужно спать и о каких проблемах свидетельствует слишком долгий сон – читайте далее.

Почему сон важен для здоровья

Фонд здоровья сна – ведущая австралийская некоммерческая организация, предоставляющая научно обоснованную информацию о здоровье сна – рекомендует взрослым спать от семи до девяти часов в сутки.

В долгосрочной перспективе недостаток качественного сна является одним из основных факторов риска проблем со здоровьем. Он связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, метаболических нарушений, включая диабет 2 типа, проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревожность, рака и смерти.

Видео дня

Может ли избыток сна быть вреден?

В недавнем исследовании учёные проанализировали результаты 79 других исследований, в которых люди наблюдались не менее года, и оценили, как продолжительность сна влияет на риск ухудшения здоровья или смерти, чтобы выявить общую тенденцию.

При этом они обнаружили, что у людей, которые спали недолго (менее семи часов в сутки), риск смерти за исследуемый период был на 14% выше, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов.

"Однако исследователи также обнаружили, что у тех, кто спал много (более девяти часов в сутки), риск смерти был выше: на 34% выше, чем у тех, кто спал от семи до восьми часов".

Это подтверждает результаты аналогичного исследования 2018 года, объединившего результаты 74 предыдущих исследований, в которых отслеживалось состояние сна и здоровья участников в течение периода от одного до 30 лет. В ходе исследования было установлено, что сон более девяти часов был связан с повышением риска смерти на 14% в исследуемый период.

Исследования также показали, что слишком продолжительный сон (больше, чем требуется для вашего возраста) связан с такими проблемами со здоровьем, как депрессия, хроническая боль, увеличение веса и нарушения обмена веществ.

При этом важно помнить, что эти исследования выявили связь только между слишком долгим сном и плохим здоровьем – это не означает, что слишком долгий сон является причиной проблем со здоровьем или смерти.

Какое идеальное количество сна?

Потребности во сне могут быть связаны с возрастом. Подростки часто хотят спать больше и могут испытывать в этом физическую потребность, при этом рекомендуемая продолжительность сна для подростков немного выше, чем для взрослых, и составляет восемь-десять часов.

Пожилые люди могут проводить больше времени в постели. Однако, если у них нет расстройств сна, их потребность во сне останется такой же, как и в молодости.

Но большинству взрослых требуется от семи до девяти часов, поэтому именно к этому здоровому интервалу стоит стремиться.

Ранее врачи рассказали, что как слишком быстрое, так и слишком медленное засыпние может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: