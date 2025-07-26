В перечне есть представители знака Овен.

День 26 июля приносит ощущение поддержки и внутреннего облегчения. Луна в соединении с Венерой помогает освободиться от чувства изоляции и наполняет сердце теплом. Этот транзит словно напоминает: никто не остается в одиночестве навсегда. Хотя жизнь порой может казаться тяжелой, а одиночество - невыносимым, именно в такие моменты приходит осознание, что негативные чувства не нужно держать в себе. Они имеют право на существование, но не обязаны определять всё состояние. Для Овнов, Весов и Козерогов начинается новый эмоциональный этап - более мягкий, доверительный и теплый. Приходит ощущение, что кто-то рядом, а сердце готово к взаимности, пишет YourTango.

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Овен

До этого момента могла быть незаметна внутренняя отстранённость, но события 26 июля помогают вернуть чувствительность и желание открыться. Влияние Венеры и Луны пробуждает тоску по настоящей близости - даже если ранее казалось, что в этом нет необходимости. Это может быть неожиданный знак внимания, заботливое слово или жест - что-то, что тронет глубоко. В этот день возможно ощутить, как легко становится от одного проявления участия. Придет осознание: одиночество - не приговор, а временное состояние, которое уходит.

Весы

Внутреннее чувство оторванности от других особенно обостряется в те моменты, когда кажется, что всё выражено ясно, а понимания всё равно нет. 26 июля дает шанс почувствовать: даже если слова не всегда находят отклик, чувства доходят до адресата. Этот транзит Венеры подсказывает - не обязательно контролировать каждую реакцию окружающих. Принятие и прощение способны вернуть душевное равновесие. И с ним исчезнет ощущение пустоты. Поддержка ближе, чем кажется.

Козерог

Признаться себе в эмоциональном одиночестве - шаг, который не всегда даётся легко. Но именно 26 июля приходит внутренний сигнал: пора что-то менять. Появляется ощущение, будто на горизонте назревает перемена, и она несет свет. Влияние Венеры помогает выйти из привычного состояния замкнутости. Это день, когда стоит позволить себе принять помощь и тепло - даже если они проявляются в простых мелочах. Поддержка от близких рядом, и нет необходимости справляться со всем самостоятельно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака сорвут большой куш в ближайшие дни.

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