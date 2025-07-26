Употребление овсяной каши улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина, налаживает сон.

Овсянка в ежедневном рационе способствует потере веса, улучшению здоровья пищеварительной системы, снижению уровня холестерина. Портал Verywellhealth разобрался с вопросом, когда и как употреблять эту кашу, чтобы получить от нее максимальную пользу для организма.

1. Овсянка улучшает пищеварение

Овес богат пребиотиками, растворимой и нерастворимой клетчаткой, которые способствуют здоровью желудочно-кишечного тракта. Растворимая клетчатка, в частности, притягивает воду, благодаря чему стул становится мягче.

Нерастворимые и пребиотические волокна в овсе влияют на кишечную микробиоту, увеличивая количество полезных бактерий. Другие соединения в овсе, такие как авенацины, также положительно действуют на микробный состав кишечника.

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Когда есть овес для улучшения пищеварения? Это зависит от ваших конкретных диетических потребностей и предпочтений, утверждает издание.

2. Овсянка снижает уровень холестерина

И в этом случае утверждается, что нет лучшего времени суток для употребления овсяной каши. Достаточно будет ввести овес в свой ежедневный рацион.

Овес содержит бета-глюканы - тип растворимой клетчатки, которая положительно влияет на уровень холестерина в крови. Один стакан овсяных хлопьев содержит 7,5 г бета-глюкана. Для снижения холестерина и уменьшения риска сердечных болезней эксперты рекомендуют употреблять 3 грамма бета-глюкана ежедневно.

Бета-глюканы образуют в организме гелеобразное вещество, которое помогает выводить холестерин из кровотока. Они также создают барьер в кишечнике, который предотвращает реабсорбцию холестерина организмом.

Согласно некоторым данным, 3 г бета-глюканов ежедневно могут снизить уровень холестерина ЛПНП на 5-10 процентов.

3. Овсянка способствует похудению

Употребление овса может способствовать снижению веса, но не существует наилучшего времени суток для его употребления.

Исследования показали, что овес может увеличить чувство сытости из-за того, что бета-глюканы замедляют движение пищи через пищеварительный тракт.

Другие исследования показали, что если человек выработал привычку употреблять цельнозерновые продукты, в частности овес, это может влиять на снижение веса и лучший его контроль. Однако, отмечается, чтобы это достоверно утверждать, необходимы дополнительные исследования.

4. Овсянка помогает наращивать мышечную массу

Эксперты заметили, что употребление овса как части восстановительного приема пищи после тренировки может способствовать наращиванию мышечной массы.

Одно исследование показало, что прием добавок с овсяным протеином в течение 14 дней до и через четыре дня после бега с горки уменьшает воспаление и боль в мышцах, благодаря чему организм быстрее восстанавливается и достигает лучших тренировочных результатов.

Овсянка, приготовленная с молоком или несладким соевым молоком, балансирует белок и углеводы, а также другие питательные вещества, такие как кальций, калий и магний, необходимые для восстановления и наращивания мышц.

5. Овсянка помогает контролировать уровень сахара в крови

Нет такого идеального времени, говорят эксперты, хотя в целом добавление овса в пищу может улучшить регулирование уровня сахара в крови. Те же бета-глюканы замедляют переваривание и усвоение углеводов, благодаря чему снижаются уровень сахара в крови и уровень инсулина после еды.

В одном из исследований наблюдалось значительное снижение уровня гемоглобина A1c (HbA1c) при употреблении одного стакана (100 г) овса ежедневно в течение одного года.

6. Овсянка способствует лучшему сну

Добавление в рацион большего количества цельных зерен, таких как овес, в отличие от рафинированных углеводов, может способствовать качеству и продолжительности сна.

В одном исследовании было обнаружено, что люди, которые спали пять и менее часов, потребляли меньше цельного зерна, чем те, кто спал рекомендованные семь-восемь часов. Чтобы улучшить сон, попробуйте ужинать цельнозерновыми овсяными хлопьями.

Ранее УНИАН рассказывал о 6 богатых клетчаткой продуктов, которые помогут снизить холестерин. Отмечалось, что некоторые виды клетчатки могут поддерживать здоровый уровень холестерина, взаимодействуя с микробиомом кишечника. Кроме овсянки, эксперты рекомендовали с этой целью употреблять авокадо, семена чиа, мылину, бобовые, эдамаме (зеленые соевые бобы).

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