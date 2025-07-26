Катар является третьим по величине экспортером сжиженного природного газа в мире.

Катар угрожает прекратить поставки газа в Европейский Союз в ответ на закон блока о надлежащей тщательности в отношении принудительного труда и вреда окружающей среде. Об этом свидетельствует письмо Катара к правительству Бельгии, которое получил Reuters.

Известно, что Катар является третьим по величине экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире после США и Австралии. С начала вторжения РФ в Украину Катар поставляет от 12% до 15% СПГ в Европу.

В частности, в письме к правительству Бельгии 21 мая министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил, что страна реагирует на директиву ЕС о надлежащей тщательности в сфере корпоративной устойчивости (CSDDD), которая требует от крупных компаний, работающих в ЕС, находить и устранять проблемы с правами человека и экологические проблемы в своих цепях поставок.

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"Проще говоря, если в CSDDD не будут внесены дальнейшие изменения, Государство Катар и QatarEnergy не будут иметь другого выбора, как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС для нашего СПГ и других продуктов, которые предлагают более стабильную и благоприятную бизнес-среду", - говорится в письме.

В то же время представитель бельгийского представительства в ЕС отказался комментировать письмо, о котором впервые написала немецкая газета Welt am Sonntag.

Представитель Европейской комиссии сообщил, что орган также получил письмо от Катара и отметил, что законодатели и страны ЕС сейчас ведут переговоры об изменениях в CSDDDD.

"Теперь они должны провести переговоры и принять существенные изменения по упрощению, предложенные комиссией", - подчеркнул представитель.

В Reuters напомнили, что Брюссель предложил изменения в CSDDD в начале этого года, чтобы уменьшить требования, а именно отложить его запуск на год, до середины 2028 года и ограничить проверки, которые компании должны проводить в своих цепях поставок. Однако компании, которые не соблюдают требования, могут быть оштрафованы на сумму до 5% от глобального оборота. В свою очередь в Катаре заявили, что таких изменений ЕС недостаточно.

Также Саад аль-Кааби в письме отметил, что Катар очень обеспокоен требованием CSDDD по разработке компаниями плана перехода к борьбе с изменением климата, который направлен на предотвращение глобального потепления более 1,5 градуса Цельсия - цели Парижского соглашения.

"Ни государство Катар, ни QatarEnergy не имеют планов по достижению нулевого уровня выбросов в ближайшем будущем", - говорится в письме.

Кроме того, в нем добавили, что CSDDD подрывает право стран устанавливать собственные национальные взносы для достижения целей Парижского соглашения.

В приложении к письму, которое получил Reuters, Катар предложил изъять раздел CSDDD, имеющий требование относительно планов перехода к климатической нейтральности.

Энергетика в мире - последние новости

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Также сообщалось, что в соседней к Украине стране открыли одно из самых мощных месторождений нефти и газа в Европе. Такое открытие произошло в Польше. Месторождение имеет запасы нефти и газа на скважине Wolin East 1 в примерно 22 миллиона тонн "черного золота" и 5 миллиардов кубометров природного газа.

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