У карточных мастей есть традиционные названия.

Существуют разные колоды карт, которые используются для разных целей. К примеру, полная колода на 56 карт, средняя - на 36 карт и малая - "преферансная" - на 32 карты. Узнайте, откуда пошли названия мастей и как правильно произносить их на украинском.

Как появились названия мастей карт - история и версии

Согласно историческим данным, первые игральные карты появились в Восточной Азии - в Корее и Китае XII столетия, хотя и раньше китайцы пытались играть в карты, используя длинные тонкие деревянные листы. Со временем карты начали видоизменяться, на них появлялись рисунки, которые позже назовут мастями. Один из китайских словарей объясняет, откуда взялись названия мастей карт. Каждая из мастей относится к той или иной поре года. 52 карты - количество недель в году. Интересно, что в каждой масти всего 13 карт, как и недель в каждом сезоне.

У каждой карты, согласно китайским толкованиям, есть свой индекс - от 1 до 13. Так, например, "Валет" - 11, "Дама" - 12, "Король" - 13. Если попробовать сложить между собой все индексы, то увидите число 91. Это не просто значение - такое количество дней в трех месяцах каждой поры года. Если умножить 91 на 4, то получите 364 - число, практически равное количеству дней в году.

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Что означают 4 масти в европейских колодах

Со временем, когда игральные карты начали распространяться по миру и дошли до Европы, они обрели свою популярность не сразу. На протяжении нескольких веков в разных государствах карты были запрещены, но люди все равно ими пользовались. Для изображения дам и королей художники брали за основу портреты знаменитых личностей. Например, Карл Великий стал прототипом короля червей, царя Давида изобразили на карте короля пик. Правитель Александр Македонский стал "лицом" короля треф, а портрет Юлия Цезаря оказался на карте короля бубен.

Историки говорят, что в Украине карты появились в XVI веке, а вот в XVII веке казаки играли немецкой колодой. В ней не было двух привычных нам сейчас номиналов - дамы (ее заменяла "мужская" карта обер) и валета (вместо него был унтер). Позднее немецкую колоду вытеснила французская, которой в Украине пользуются сейчас - с тузом, королем, дамой и валетом.

Как называется каждая масть карты на украинском языке

Если углубиться в историю, становится ясно, как называются все масти игральных карт в зависимости от колоды. Французский вариант, которым пользуются в современном виде, включает в себя пики, червы, бубны и трефы, но вот немецкая колода на украи "звучит" иначе.

Для того чтобы разобраться, что означает масть черви, трефы, бубны и пики, и откуда такие странные, на первый взгляд, слова, нужно знать перевод и нюансы символики:

"червы" - от "rot" (красный) - на украинском "червоний" - "чирви";

"трефы" - от "Eicheln" или "Eckern" (желуди) - на украинском "жир";

"бубны" - от "Schellen" (бубенцы, звоночки" - на украинском "дзвінка";

"пики" - от "Weinbaum" (лист винограда) - на украинском "вино".

Все названия игральных карт в XVII столетии, которыми пользовались украинцы, взяты от немецких и адаптированы, но в XXI веке, конечно, таких слов уже не встретить.

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