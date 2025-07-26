Премьер-министр Венгрии продолжает настаивать на невступлении Украины в ЕС.

Украина не должна вступать в Евросоюз, чтобы не перенести войну в Европу, а вместо этого она должна стать "буферной" страной между Европой и Россией. Такое заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети Х.

В своей заметке Орбан предложил Украине "стратегическое" сотрудничество - "прагматичное, гибкое и основанное на взаимных интересах" вместо вступления в ЕС.

"Членство Украины в ЕС перенесет войну в сердце Европы, а наши семьи не должны сталкиваться с риском. Эти времена требуют спокойного усмотрения, а не театральных угроз", - написал он.

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По его словам, Венгрия не видит в Украине врага, и между Украиной и Евросоюзом должно быть "упорядоченное и хорошо организованное сотрудничество, которое не представляет угрозы войны для Союза".

"У нас есть предложение для украинцев... Возможно, они видят в нас врага, но мы не видим их врагами и считаем, что между Украиной и Евросоюзом должно быть упорядоченное сотрудничество. Упорядоченное и хорошо организованное сотрудничество, которое не представляет угрозы войны для Союза. Поэтому мы не можем говорить о членстве, оно безвозвратное. Как только мы его примем - мы можем принять и судьбу этой страны", - сказал премьер-министр Венгрии.

Он подчеркнул, что "сегодня судьба Украины заключается в том, чтобы быть буферным государством, граничащим с Россией". Мол, "это может быть некомфортно", но "факт в том, что стране адрес изменить нельзя".

"Во время Холодной войны мы также были буферной страной. Мы не были частью Советского Союза, но были на западном периметре Советского Союза и на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этому. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить невозможно", - отметил Орбан.

Позиция властей Венгрии в отношении Украины

Как сообщал ранее УНИАН, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул свою версию, почему Украину не надо брать в Евросоюз. По его словам, вступление Украины в блок опасно из-за войны, которая продолжается на ее территории, мол, "Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее", а наоборот. Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что считает "несправедливым" выделение миллиардов евро на поддержку Украины.

Также советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан не согласился с мнением, которое часто звучит в Европе, что Украина в войне против РФ борется и за безопасность Европы. "Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности, мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Мы не хотим конфронтации с Россией", - сказал он.

Кроме того, Венгрия ввела санкции против трех должностных лиц Сухопутных войск Украины из-за смерти мобилизованного этнического венгра, который имел двойное гражданство. Сийярто также пригрозил Украине "большими проблемами" в случае дальнейшего ухудшения венгерско-украинских отношений. В этом контексте он напомнил, что именно Венгрия является основным каналом поставки в Украину европейской электроэнергии и газа.

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