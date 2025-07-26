Российский завод в Ставрополе находится под международными санкциями.

В ночь 26 июля дальнобойные дроны СБУ поразили производственные мощности ставропольского радиозавода "Сигнал", который является одним из крупнейших в России производителей радиоэлектроники. Об этом УНИАН сообщил информированный источник в СБУ.

Отмечается, что радиозавод "Сигнал" специализируется на производстве различных видов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский военно-промышленный комплекс. Завод находится под международными санкциями.

Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование - станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

"СБУ продолжает системно выводить из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины. Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ.

Удары по России

21 июля в Ростовской области в населенном пункте Миллерово прогре мели взрывы. В Минобороны РФ отчитались о сбитии "12 дронов" над регионом. Стоит отметить, что в Миллерово расположен военный аэродром.

В ночь на 21 июля в России под атакой БПЛА также была Ростовская область. Сообщалось, что в поселке Каменоломни возник пожар на железнодорожной станции, которая является крупным узлом.

Неспокойно было и в Москве - мэр Собянин сообщал о сбивании дронов. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский в очередной раз прекращали свою работу.

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