В компании утверждают, что поставленное вещество предназначено для гражданских промышленных целей.

Индийская компания придумала оправдание за поставку в Россию взрывчатки, несмотря на санкции Соединенных Штатов, о чем ранее сообщал Reuters.

В письме изданию компания Ideal Detonators заявила, что соблюдает индийские правила, а отправленное ею вещество предназначено для гражданских промышленных целей и не относится к военному классу.

"Груз… предназначен для промышленной деятельности, и это гражданское взрывчатое вещество", — говорится в письме.

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Ранее Reuters сообщило, что компания Ideal Detonators Private Limited поставила вещество, известное как октоген (HMX), двум производителям взрывчатых веществ в России.

Одна из этих российских компаний, указанных как получатель октогена, является производителем веществ "Промсинтез", который, по словам представителя СБУ, имеет связи с военными этой страны.

При этом ранее правительство США назвало октоген "критически важным для военных усилий России" и предостерегло финансовые учреждения от содействия любым продажам этого вещества Москве.

По данным Центра технической информации Минобороны США, октоген широко используется в боеголовках ракет и торпед, ракетных двигателях, взрывчатых снарядах и пластиковых взрывчатых веществах для современных военных систем.

В то же время этот состав также имеет ограниченное применение в гражданских целях, в горнодобывающей промышленности и других отраслях промышленности.

При этом юристы подчеркивали, что Министерство финансов США имеет право накладывать санкции на тех, кто продает НМХ и подобные вещества России.

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