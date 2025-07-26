Первые три эпизода нового сезона шоу выйдут 17 сентября.

Компания Amazon показала полноценный трейлер второго сезона сериала "Поколение "Ви" (Gen V), спин-оффа сериала "Пацаны".

"Второй год обучения будет насыщенным", - говорится в подписи к ролику.

Премьера нового сезона шоу запланирована на 17 сентября. В этот день выйдут первые три эпизода, все остальные - будут выходить еженедельно по средам до финала 22 октября.

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"Поколение "Ви" 2 сезон - трейлер

"Поколение "Ви" ("Поколение V") - что известно о сериале

Действие сериала происходит в единственном в Америке колледже для супергероев. Эти одаренные студенты подвергают свои моральные принципы испытанию, борясь за высший рейтинг университета и шанс присоединиться к "Семерке" - элитной команде супергероев Vought International. Когда темные тайны школы раскрываются, им предстоит решить, какими героями они хотят стать.

В первом сезоне шоу снимались: Джаз Синклер в роли Мари Моро, Лиззи Бродуэй в роли Эммы Майер, Мэдди Филлипс в роли Кейт Данлап, Лондон Тор и Дерека Лу в роли Джордана Ли, Асу Германна в роли Сэма Риордана и Шона Патрика Томаса в роли Поларити. Во втором сезоне к актерскому составу присоединился Хэмиш Линклейтер, исполнивший роль декана Сайфера.

Напомним, премьера первого сезона "Поколения "Ви" состоялась с 29 сентября по 3 ноября 2023 года. Вскоре после этого сериал был продлен на второй сезон.

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