Когда-то айсберг был частью ледника на суше и в нем тогда образовалась трещина, которая заполнилась водой.

Айсберг, похожий на белый сэндвич с синей прослойкой, показали украинские полярники. Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре (НАНЦ), интересную ледяную глыбу сфотографировала биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая.

"Как будто сэндвич из белого льда с синей начинкой", - отмечают ученые.

Они также рассказали, как Антарктика "приготовила" такое чудо. По словам специалистов, когда-то давно этот айсберг был частью ледника на суше и в нем тогда образовалась трещина, которая заполнилась талой водой и замерзла. Это и есть синяя полоса.

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Интересно, что тогда трещина проходила вертикально, а потом этот кусок откололся и перевернулся. Как пояснили в антарктическом центре, на этот факт указывают едва заметные полосы на белой части - фирновом льду. Он образуется наслоениями снега, который под действием собственного веса сжимается до структуры пористого шоколада, с замкнутыми пузырьками воздуха.

Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк предполагает, что материнский ледник этого айсберга был малоподвижный, потому что трещины именно таких ледников имеют большую склонность к герметизации.

"Поэтому вода, которая заполнила трещину, не вытекла, а имела время, чтобы замерзнуть и крепко склеить расколотые половинки", - пояснил Пишняк.

Этот ледник, добавил специалист, находился в более холодных условиях, чем ледники вблизи украинской полярной станции "Академик Вернадский", на что указывает однородность фирнового льда. У ледников в районе острова Галиндез, где находится украинская станция, - прослойки более отчетливые, что является признаком сильного периодического таяния.

"Итак, происхождение этой глыбы льда или высокогорное, или же с краев далекого холодного юга", - констатировал ученый.

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